Українським студентам у Польщі оплачуватимуть навчання, транспорт і житло: деталі
Програма діятиме у 85 містах країни
Українським студентам у Польщі пропонують безкоштовне навчання у ВНЗ та профтехучилищах за умови, що вони працюватимуть. Також учасникам програми будуть оплачувати проживання, транспорт і канікули.
Студенти можуть самостійно обрати навчальний заклад, де вони навчатимуться на таких умовах, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на портал "Наша Польща".
Хто може стати учасником проекту та яка допомога передбачена
Проект орієнтований на українців від 18 до 25 років, які планують навчатися заочно в польських вищих навчальних закладах або поліцеальних школах і паралельно працювати.
Така можливість поєднувати роботу і навчання доступна за програмою Studiujepracuje.pl. Студенти можуть самостійно вибрати спеціальність і навчальний заклад – всього пропонується близько 200 напрямків у різних навчальних закладах. У проекті беруть участь 85 міст Польщі.
Оскільки підробітків, на які зазвичай йдуть студенти, щоб оплатити навчання, недостатньо, учасникам проекту також допоможуть знайти роботу з гарною зарплатою.
Фото: Варіанти освіти в Польщі для студентів, що працюють (скріншот РБК-Україна/ studiujepracuje.pl)
При цьому студентам, що працюють, забезпечать:
- повну компенсацію вартості навчання;
- безкоштовне проживання. Учасники проекту отримають житло на весь період навчання. Також пропонується компенсація 600 злотих (4639 гривень) для тих, хто хоче орендувати житло;
- проїзд у громадському транспорті - 150 злотих (1160 гривень);
- приватне медичне страхування;
- бонус на канікули - 1800 злотих (13920 гривень) раз на рік.
На сайті проекту відразу можна вибрати як напрямок навчання, так і ознайомитися з доступними вакансіями для студентів.
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