Цены обогнали зарплаты. Сколько стоит аренда квартир в Польше

В Польше резко подорожала аренда жилья. Через год квартиры выросли в цене почти на треть, а осенью темпы еще ускорились.
Сколько стоят однокомнатные квартиры в городах Польши, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на nashapolsha.pl.
В сентябре цены на аренду жилья в Польше в среднем были на 28% выше, чем год назад. В июле-сентябре стоимость аренды выросла на 7,4% по сравнению с весной. Больше всего подорожало жилье среднего размера – на 4,7%, квартиры свыше 70 кв. м прибавили в цене 2%.
Отмечается, что рост арендных ставок обогнал повышение заработной платы в корпоративном секторе. К примеру, зарплаты в сентябре в компаниях, где работают более 9 человек, выросли за год лишь 14,5%.
Поэтому в некоторых городах минимальной зарплаты – около 2364 злотых – может не хватить даже на аренду маленькой квартиры-студии. Такое жилье прибавило в цене аренды больше всего. К примеру, квартира на 30 кв. м обойдется во столько:
Эта стоимость не полная – в указанные суммы не включена оплата коммунальных услуг.
Также среди самых дорогих городов по аренде квартир оказались Краков и Гдыня – в них однокомнатные квартиры стоят более 2000 злотых в месяц и подорожали на 44% в год.
Фото: Аренда жилья в крупных городах подорожала на треть (pixabay.com)
В других крупных городах жилье подорожало от 25%, и сейчас обходится в следующие суммы:
Впрочем, количество предложений жилья растет – в 16 городах число активных рекламных объявлений составило 30,8 тысяч. Это гораздо больше, чем весной.
Эксперты объясняют высокую стоимость аренды как инфляцией, так и большим количеством беженцев из Украины, которым нужна крыша над головой.
Напомним, мы писали, как украинцам получить бесплатное жилье от Airbnb.
Также мы сообщали, что беженцы в Польше обязуются зарегистрироваться и платить за себя.