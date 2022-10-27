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Цены обогнали зарплаты. Сколько стоит аренда квартир в Польше

Фото: Жилье в Польше, Гданьск (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В Польше резко подорожала аренда жилья. Через год квартиры выросли в цене почти на треть, а осенью темпы еще ускорились.

Сколько стоят однокомнатные квартиры в городах Польши, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на nashapolsha.pl.

В сентябре цены на аренду жилья в Польше в среднем были на 28% выше, чем год назад. В июле-сентябре стоимость аренды выросла на 7,4% по сравнению с весной. Больше всего подорожало жилье среднего размера – на 4,7%, квартиры свыше 70 кв. м прибавили в цене 2%.

Отмечается, что рост арендных ставок обогнал повышение заработной платы в корпоративном секторе. К примеру, зарплаты в сентябре в компаниях, где работают более 9 человек, выросли за год лишь 14,5%.

Поэтому в некоторых городах минимальной зарплаты – около 2364 злотых – может не хватить даже на аренду маленькой квартиры-студии. Такое жилье прибавило в цене аренды больше всего. К примеру, квартира на 30 кв. м обойдется во столько:

  • Варшава – 2 571 злотых (+33% в год);
  • Вроцлав – 2 471 злотых (+42% за год);
  • Гданьск (2400 злотых, +40% в год).

Эта стоимость не полная – в указанные суммы не включена оплата коммунальных услуг.

Также среди самых дорогих городов по аренде квартир оказались Краков и Гдыня – в них однокомнатные квартиры стоят более 2000 злотых в месяц и подорожали на 44% в год.

Фото: Аренда жилья в крупных городах подорожала на треть (pixabay.com)

В других крупных городах жилье подорожало от 25%, и сейчас обходится в следующие суммы:

  • в Щецине - 2000 злотых в месяц за аренду квартиры площадью до 38 кв.м;
  • в Люблине – 1860 злотых;
  • в Познани – 1770 злотых.

Впрочем, количество предложений жилья растет – в 16 городах число активных рекламных объявлений составило 30,8 тысяч. Это гораздо больше, чем весной.

Эксперты объясняют высокую стоимость аренды как инфляцией, так и большим количеством беженцев из Украины, которым нужна крыша над головой.

Напомним, мы писали, как украинцам получить бесплатное жилье от Airbnb.

Также мы сообщали, что беженцы в Польше обязуются зарегистрироваться и платить за себя.

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