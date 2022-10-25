Новые правила. Беженцев в Польше обяжут регистрироваться и платить за себя

В польском правительстве готовят существенные изменения к закону о помощи украинцам, бегущим от войны.

Беженцев обязут регистрировать номер PESEL, а также платить за свое пребывание даже в коллективных приютах, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на ukrayina.pl.

Какие изменения планируют ввести в 2023 году

Центр законодательства при польском правительстве опубликовал проект изменений в закон о помощи гражданам Украины. Этот закон вступил в силу 12 марта в связи с нападением России на Украину 24 февраля. Он регулирует статус украинцев в Польше с начала войны, законность их пребывания, право на обучение и работу, доступ к медицинской помощи.

Согласно предложенным изменениям, в 2023 году украинские беженцы будут оплачивать свое пребывание в центрах коллективного размещения в Польше. Также- обязательно регистрировать номер PESEL (идентификационный номер).

Фото: Регистрация номера PESEL в Польше (gettyimages.com)

В проекте изменений также предлагается признать в качестве вида на жительство электронный документ, доступный в приложении Diia.pl. С ним украинцы будут вправе многократно пересекать границу без оформления визы.

Как украинцы будут платить за проживание в коллективных центрах

Около 80% трудоспособных беженцев нашли работу в Польше, что означает их финансовую независимость. Впрочем, значительное количество людей продолжает проживать в коллективных центрах размещения.

Проект изменений в закон предусматривает, что украинцы будут покрывать часть расходов на свое проживание при условии пребывания в стране более 120 дней:

с 1 февраля 2023 года – 50% стоимости помощи, но не более 40 злотых на одного человека в день.

помощи, но не более 40 злотых на одного человека в день. с 1 мая 2023 года (находящиеся в Польше 180 дней) - 75% расходов, но не более 60 злотых с человека в день.

Фото: Места коллективного размещения украинцев в Польше (notesfrompoland.com)

Исключение сделают для людей, которые не могут работать и зарабатывать на жизнь достаточные средства:

лиц с инвалидностью;

детей;

лиц пенсионного возраста;

беременных;

лиц, воспитывающих ребенка до 12 месяцев;

опекунов не менее троих детей;

лиц, находящихся в сложном положении, что не позволяет им покрывать расходы (ситуацию оценит воевода или оказывающая помощь).

Также изменения в закон должны усовершенствовать контроль в системе выплат помощи беженцам. В частности, ZUS, начисляющий социальные выплаты, сможет получать даты каждого въезда и выезда беженца из Польши из реестра пограничной службы.

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