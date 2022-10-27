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Ціни обігнали зарплати. Скільки коштує оренда квартир у Польщі

Фото: Житло у Польщі, Гданськ (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

У Польщі різко подорожчала оренда житла. За рік квартири зросли в ціні майже на третину, а восени темпи ще пришвидшилися.

Скільки коштують однокімнатні квартири у містах Польщі, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на nashapolsha.pl.

У вересні ціни за оренду житла у Польщі в середньому були на 28% вищі, ніж рік тому. У липні-вересні вартість оренди зросла на 7,4% порівняно з весною. Найбільше подорожчало житло середнього розміру – на 4,7%, квартири понад 70 кв. м додали у ціні 2%.

Зазначається, що зростання орендних ставок обігнало підвищення заробітної плати в корпоративному секторі. Наприклад, зарплати у вересні у компаніях, де працюють більше 9 людей, зросли за рік лише 14,5%.

Тому в деяких містах мінімальної зарплати - близько 2364 злотих -може не вистачити навіть на оренду маленької квартири-студії. Таке житло додало у ціні оренди найбільше. Наприклад, квартира на 30 кв. м обійдеться у стільки:

  • Варшава – 2 571 злотих (+33% за рік);
  • Вроцлав - 2 471 злотих (+42% за рік);
  • Гданськ (2 400 злотих, +40% за рік).

Ця вартість не повна – у вказані суми не включена оплата комунальних послуг.

Також серед найдорожчих міст за орендою квартир опинилися Краків та Гдиня – у них однокімнатні помешкання коштують понад 2000 злотих на місяць і подорожчали на 44% за рік.

Фото: Оренда житла у великих містах подорожчала на третину (pixabay.com)

В інших великих містах житло подорожчало від 25%, і зараз обходиться у такі суми:

  • у Щецині - 2 000 злотих на місяць за оренду квартири площею до 38 кв.м;
  • у Любліні – 1860 злотих;
  • у Познані – 1770 злотих.

Втім, кількість пропозицій житла зростає- у 16 містах число активних рекламних оголошень склала 30,8 тисяч. Це значно більше, ніж навесні.

Експерти пояснюють високу вартість оренди як інфляцією, так і великою кількістю біженців з України, яким потрібен дах над головою.

Нагадаємо, ми писали, як українцям отримати безкоштовне житло від Airbnb.

Також ми повідомляли, що біженців у Польщі зобов'яжуть реєструватися і платити за себе.

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