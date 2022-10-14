Цены бьют рекорды. Сколько стоят продукты в супермаркетах Польши в октябре

Цены на продукты в Польше растут быстро, как и в других европейских странах. В этом году продуктовая корзина подорожала как минимум на 15%.

TRAVEL РБК-Украина рассказывает, какие в октябре цены на продукты в Польше и в каких супермаркетах можно закупиться дешевле.

В каких супермаркетах продукты подорожали больше всего

Цены на продукты питания продолжают расти. Эксперты называют инфляцию "галопирующей" – средний рост цен составил 17% по сравнению с прошлым годом.

При этом потребительская корзина из базовых продуктов в сентябре подорожала на 15% по сравнению с 2021 годом. В ее список входят: молочные продукты, мясо, рыба, сладости, напитки, бытовая химия, косметика.

Согласно последнему отчету агентства ASM Sales Force, средняя продуктовая корзина стала стоить 260,84 злотых в сентябре – на 6,40 дороже, чем в августе. Дешевле всего набор необходимых продуктов можно было купить за 200 злотых.

Среди продуктов больше всего прибавили в цене растительные масла и жиры (70%). Также на 23% выросли цены на молочные продукты.

В исследовании проверили цены в 13 торговых сетях – в 11 из них товары стали дороже. На 1,5-2% дешевле стали продукты только в супермаркетах POLOmarket и Lidl.

Фото: Цены на продукты в супермаркетах Польши существенно разнятся (gettyimages.com)

Зато самый большой рост цен зафиксировали у Makro Cash & Carry (21,2% за год), Kaufland (19.36%), Carrefour (17.65%). Дешевле всего было скупаться в "Ашан", также среди самых доступных были цены в сети Biedronka, Lidl, Selgros.

Какие цены в супермаркетах Польши в октябре 2022 года

Приводим самые низкие цены, за которые в октябре в польских супермаркетах можно приобрести самые нужные продукты питания. Информацией с изданием поделились украинцы, живущие в крупных городах Польши. Средний банковский курс за 1 злотый – 7,85 гривен.

Белый хлеб, буханка 700 г – 3 злотых;

Яйца, 10 шт – 7,5 злотых;

Молоко 2,5%, л – 3 злотых;

Сахар, кг – 4,5 злотых;

Масло подсолнечное, л – 7-8 злотых;

Мука, кг – 4 злотых;

Масло 82%, 200 г – 7 злотых;

Свинина, кг – 16 злотых;

Куриное филе, кг – 20 злотых;

Рыба мороженая (скумбрия), кг – 16 злотых;

Рис, 400 г – 4 злотых;

Гречка, 400 г, – 5 злотых;

Творог кремообразный, 1 л – 8 злотых;

Творог зернистый, 250 г – 3 злотых;

Сыр твердый, 1 кг – 28 злотых;

Картофель, кг – 2 злотых;

Яблоки, кг – 4 злотых;

Морковь, кг – 3 злотых;

Капуста, кг – 3,5 злотых.

Дешевизна продуктов в Польше по сравнению с украинскими, которую отмечали украинские беженцы с начала войны, уже почти не актуальна. Для сравнения, цены на яйца в Украине достигают 60-70 гривен за 10 шт, в то время как в Польше цена – 58 гривен. Куриное филе в Польше обойдется в 157 гривен, тогда как в Украине можно найти дешевле на 20-30 гривен. Сахар стоит столько же, как в Украине – 35 гривен, а молоко дешевле ненамного – 23,55 гривен.

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