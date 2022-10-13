Рестораны и кино. На что можна тратить деньги от Jobcenter в Германии

Украинцы, которые нашли убежище от войны в Германии, получают пособия в местных центрах занятости как безработные.

Эта ежемесячная социальная помощь является немаловажным фактором при выборе страны украинскими беженцами, сообщает TRAVEL РБК-Украина.

На что можно потратить выделенные государством деньги, рассказала украинка Ольга Либентрит, которая живет в Германии 8 лет.

"Собирать выплаты на дорогие покупки нельзя"

Пособия выдаются на вещи первой необходимости – одежду, еду, средства гигиены.

"Можно представить, что человек получает 400 евро, на питание, одежду и другие потребности тратит в течение месяца 200 евро. Если так экономить, то можно за год собрать на айфон. А если есть дополнительный заработок, чтобы приобрести дорогой телефон или собирать выплаты несколько месяцев, чтобы купить машину – так нельзя делать", - объясняет она на своем канале YouTube.

Это будет означать, что у человека есть деньги на жизнь, и он их использует неправильно.

"А в документах вы указали, что у вас вообще нет денег, вам не за что жить. Если вы сможете доказать, что сэкономили на тот айфон на протяжении года, то Джобцентр не будет иметь к вам вопросов. Но если вы придете в дорогой брендовой одежде, это будет значить, что у вас есть деньги", - отмечает она.

Однако, по ее словам, за базовые траты не нужно предоставлять никаких чеков, как и не нужно придерживаться какого-либо списка покупок.

Фото: По новой одежде также могут судить об обеспеченности беженца (pixabay.com)

На какие товары и услуги рассчитано пособие для украинцев

Стандартная ставка Hartz IV (пособие по безработице, которое получают украинские беженцы) рассчитана так, чтобы получатели имели возможность оплачивать продукты, одежду и предметы гигиены, а также билеты в кино, объяснили в издании morgenpost.de.

Например, одинокий родитель или неженатый человек получает 449 евро в месяц. Другие категории получателей, в зависимости от состава семьи, - немного меньше.

Фото: Чеки за траты у получателей пособия не спрашивают (unspalsh.com/mohammad-saifullah)

Хотя в центрах занятости и не прописывают, на что люди должны тратить эти пособия, при их расчете власти исходили их такой базовой "корзины":

продукты питания, напитки – 155,82 евро;

одежда и обувь – 37,26 евро;

коммунальные услуги – 38,07 евро;

мебель, техника, предметы в дом – 27,35;

здравоохранение – 17,14 евро;

транспорт – 40,27 евро;

почта и связь – 40,15 евро;

развлечения и досуг – 43,82 евро;

образование – 1,62 евро;

услуги по размещению и питанию – 11,73 евро;

другие услуги и товары – 35,77 евро.

Отдельно получателям оплачивают аренду и расходы на отопление, в случае болезни – лечение.

Напомним, мы писали, как получить помощь новоприбывшим беженцам в Польше.