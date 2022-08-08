Цінні кадри. Де в Польщі знаходять роботу українці з вищою освітою
У країну переїхала освічена частина суспільства
Українські біженці в Польщі - освічені люди з гарною кваліфікацією. Багатьом з них вдається знайти роботу в своїй сфері діяльності.
Про це йдеться у звіті Центрального банку Польщі, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Notes from Poland.
Як виглядає портрет українського біженця в Польщі
В опитуванні взяли участь 3000 респондентів в кінці квітня і на початку травня. Так вдалося вивчити міграційну ситуацію біженців з України в Польщі.
Більше 80% людей віком 30-44 років приїхали з дітьми. Із чоловіками в Польщу приїхали 14% біженців, велика частина з яких – старші 60 років. Поодинці найбільше приїхало молоді до 29 років та пенсіонерів. У 18% опитаних в Україні нікого не залишилося.
Фото: Українські біженці в березні 2022 року (twitter.com/straz_graniczna)
Найбільше до Польщі прибуло людей із районів з бойовими діями з відносною транспортною логістикою на захід, наприклад, з півночі Київської області та Києва, також – з південних областей. Порівняно менше - вихідців зі східних і західних регіонів України. Близько 13% біженців прибули до Польщі через кордон з іншою країною - не з Україною.
Кваліфікація біженців та знання мови
Близько 50% біженців заявили, що мають вищу освіту. За даними статистики, в Україні освіту на рівні бакалавра мають 30% людей віком від 25 років.
Те, що відсоток людей з вищою освітою серед біженців вищий, ніж в Україні загалом, свідчить, що до Польщі приїхала значною мірою освічена частина суспільства.
При цьому українські біженці мають гарну кваліфікацію, і половина з них хоче працювати, йдеться у звіті ЦБ Польщі.
"Переважна більшість" мають гарну кваліфікацію:: 14% працювали в адміністрації, 10% — у сфері освіти, більше 5% — у сфері охорони здоров'я та 4% — у сфері інформаційних технологій. Тому одне із завдань, що стоять перед нами, — допомогти їм знайти задовільну роботу", - пише НБП.
Фото: Співбесіда на роботу (gettyimages.com)
Половина біженців ніколи раніше не були в Польщі і не спілкувалися з тими, хто бував.
Близько 49% опитаних зазначили, що трохи розуміють польську мову, близьку до української. Лише 5% заявили про гарне знання мови, а 45% біженців заявили, що зовсім її не знають. Якщо 15% жителів заходу України заявили про гарне знання польської мови, то зі сходу країни це зробили лише 2%.
Як змінився ринок праці Польщі з прибуттям біженців
У дослідженні відзначили "перекіс" на ринку праці - українські чоловіки, які раніше працювали в Польщі на будівництві та транспорті, повернулися захищати свою батьківщину, а багато українських жінок, які мають досвід роботи в інших сферах, приїхали до Польщі.
"Жінка, яка приїхала з України з досвідом роботи в торгівлі, може бути не в змозі замінити чоловіка, який працював у Польщі в будівельній сфері. Тільки 2% з прибулих раніше працювали в будівельній сфері", - йдеться в дослідженні.
За своїм родом діяльності та професією в Польщі найбільше працевлаштувалися люди з таких сфер:
- IT – 48%;
- будівництво - 33%;
- готелі та ресторани - 32%;
- сфера послуг - 24%;
- адміністрація - 20%;
- освіта - 20%;
- промисловість - 20%;
- охорона здоров'я - 20%;
- торгівля – 18%;
- сільське господарство - 18%.
Офіційно статус захисту запросили понад мільйон українських громадян, проте майже половина з них – діти.
Уряд Польщі та місцеві органи влади вжили заходів для полегшення виходу біженців на ринок праці без отримання спеціального дозволу, в тому числі, організували багатомісячні мовні курси зі стипендією.
Фото: Коворкінг у Кракові для віддаленої роботи (unsplash.com/yolk-coworking-krakow)
Деякі українці продовжують працювати з українськими роботодавцями. Наприклад, деякі українські компанії перевели персонал і офіси в Польщу під час війни, особливо в секторі інформаційних технологій, одній з найбільших галузей промисловості України. Також у великі міста "переїхали" швейні компанії.
Нагадаємо, ми писали, де українським біженцям скасовують безкоштовне житло і медицину.