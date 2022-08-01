Далі своїм коштом. Де українським біженцям скасовують безплатне житло і медицину

Допомога українцям за кордоном скорочується через 5 місяців війни

Країни, які надали прихисток українським військовим біженцям, продовжують згортати програми допомоги. Українці тепер мають платити за житло і доступ до медицини.

TRAVEL РБК-Україна розповідає, які зміни умов тимчасового захисту набувають чинності в країнах, які приймають українських втікачів від війни.

Грузія: припинення програми безплатного житла

З 1 серпня українським біженцям в Грузії більше не надаватимуть безкоштовне житло. Натомість втікачам від війни видаватимуть кошти на оренду помешкань, повідомляє interpressnews.ge.

Відзначається, що з перших днів війни біженців селили у Тбілісі в готелях з триразовим харчуванням. З 15 липня сім'ї українських громадян отримують допомогу 300 ларі (3893 грн), додатково 45 ларі (584 грн) на людину. У зв'язку з цим мерія Тбілісі припиняє програму безплатного житла.

Фото: Українських біженців у Грузії виселяють з готелів (interpressnews.ge)

Міжнародні організації планують виплачувати по 235 ларі (3050 грн) на людину.

До речі, у зв'язку із припиненням програми поселення в готелі, українських біженців вже просять висилитися з 1 серпня. Мешканці одного з готелів у Гоніо просять владу продовжити термін перебування, оскільки у них є малолітні діти й нема ні роботи, ні житла, куди йти.

Чехія: зменшення виплат і платна медицина

Для українських біженців у Чехії після 150 днів перебування держава припиняє оплачувати медичне страхування – з 25 липня. Далі його необхідно оформляти і сплачувати самостійно – 3367 гривень щомісяця.

За жінок, які доглядають за дитиною до 7 років, або за двома – до 15 років, страхування і надалі сплачує держава. Так само – за осіб до 18 років, від 65 років, студентів, осіб з інвалідністю та тих, хто перебуває на обліку в службі зайнятості. За працевлаштованих поліс оплачує працедавець.

Фото: Мітинг в Чехії на підтримку України (gettyimages.com)

Відмовитися від медичного страхування без втрати візи тимчасового захисту неможливо. За несплату накопичуватиметься борг.

Також зменшується розмір фінансової допомоги. Першим прибулим виплачується допомога в 5000 крон – така сума передбачена щомісяця протягом 6 місяців перебування. З 7 місяця виплати зменшуються – 4620 крон для повнолітніх, 3320 крон – для дітей. Втім, виплати не будуть безумовними – на них не можна претендувати, якщо вже надано безкоштовне житло, харчування, засоби гігієни.

Болгарія: медичне страхування держава більше не покриває

З 25 липня держава перестала оплачувати медичне страхування для українських біженців і в Болгарії. Для українців, які приїхали в Болгарію після 26 квітня, термін безкоштовної медицини триває 90 днів.

Після цього сплачувати внески необхідно самостійно – це 550 гривень на місяць. Якщо не сплачувати внески протягом 3 місяців, право не безкоштовне медичне обслуговування припиняється до погашення боргу.

Покривати медичне страхування держава продовжить дітям до 18 років, жінкам від 63 років, чоловікам від 65 років.

Польща: житло і харчування тільки незахищеним

У Польщі допомога українським біженцям стала більш цільовою. Виплати отримують здебільшого соціально незахищені категорії – наприклад, діє різноманітна допомога на дітей.

Фото: Пункт гуманітарної допомоги в Польщі (gettyimages.com)

Програма компенсації безкоштовного житла з харчуванням "40+" (сума в злотих на добу власникам за розміщення кожного біженця) більше не продовжується урядом.

Загалом на безплатний дах над головою і продукти або харчування втікачі від війни з України можуть розраховувати до 120 днів з дати прибуття в Польщу. Виняток – багатодітні сім'ї, особи з інвалідністю, або старші 60 років. Інші, як передбачається, за 4 місяці мають працевлаштуватися і орендувати житло самостійно.

Втім, влада гарантує, що ніхто з біженців не залишиться без даху над головою. Тих, хто не може самостійно влаштуватися, будуть селити в муніципальні приміщення.

Також українці з дітьми чи особи з інвалідністю можуть знайти варіанти безплатного проживання у різноманітних дитячих таборах чи пансіонатах – на термін рік і більше. Такі програми фінансуються міжнародними фондами.

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