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Із краєвидом на море. Скільки коштують будинки і квартири в Португалії

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Португалія, Лісабон, Середа 15 червня 2022 08:00
Із краєвидом на море. Скільки коштують будинки і квартири в Португалії Фото: Місто Порту в Португалії (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Португалія входить в число курортних країн з найдешевшою нерухомістю в Європі, хоча це не стосується елітного житла на морських курортах.

Українці - серед найактивніших покупців будинків і квартир в цій сонячній мальовничій країні. На тлі війни такі інвестиції стали ще актуальнішими.

РБК-Україна подивилося, скільки коштують квартири і будинки в різних регіонах Португалії влітку 2022 року.

Клімат і місцевість. З чого почати пошук нерухомості

Ціни на нерухомість в Португалії в останні десятиліття злетіли через популярність серед емігрантів.

Експерти відзначають, що нерухомість в Португалії особливо популярна серед українців, яких в країні більше 40 тисяч. При покупці нерухомості на суму від 280 000 євро можна претендувати на посвідку на проживання, через 6 років у цьому статусі можна отримати і громадянство. До слова, для отримання посвідки на проживання можна придбати житлову нерухомість тільки в глибині країни, але не у великих туристичних містах.

Із краєвидом на море. Скільки коштують будинки і квартири в ПортугаліїФото: У Португалії житло можна знайти за ціною від 700 євро за кв. метр (unsplash.com/diego-garcia)

Подорожчання торкнулося переважно деяких регіонів - Лісабона, Порту і району Алгарве. Популярні міста Кашкайш, Фару, Лагос. Там крім відмінної інфраструктури є більше варіантів для дозвілля і спілкування.

Розкид цін на квартири в містах – від 700 євро за 1 кв. м до 7-8 тисяч євро за "квадрат". Найдорожче житло можна знайти в популярному курортному містечку Кашкайш за 30 км від Лісабона.

У той час як будинки в мальовничій глибинці (сільській місцевості або невеликих містах) можна купити за ціною менше 500 євро за квадратний метр, часто з красивим садом. Наприклад - в Браганса або Каштелу-Бранку уздовж кордону з Іспанією.

Однак при покупці нерухомості варто враховувати місцевий клімат, який істотно відрізняється в регіонах. Якщо з узбережжям все зрозуміло, то будинок із садом всередині країни може виявитися як в більш зеленій місцевості, так і в посушливій. Більше водних ресурсів в північних регіонах, тому і щільність забудови приватних будинків там вища, ніж в центрі і півдні.

Де шукати варіанти квартир і житла в Португалії

Визначившись з містом або регіоном, можна вивчити і пропозиції квартир або будинків. Найпопулярніші в Португалії сайти для пошуку квартир і будинків сайти:

Також можна підібрати варіанти на сайтах агентств із нерухомості:

Також можна пошукати квартири на сайтах банків, які продають їх через невиплату кредитів колишніми власниками. Наприклад, на
casa.sapo.pt і imoveisbanca.com.

Скільки коштують квартири в різних локаціях

Чим ближче до курортної зони, тим дорожче обійдеться житло. Елітні будинки і вілли з басейнами продають за ціною від 1 млн євро.

У той же час, навіть в популярних локаціях, в тому числі і в окрузі Лісабона, бюджетне житло цілком реальне.

Із краєвидом на море. Скільки коштують будинки і квартири в Португалії

Із краєвидом на море. Скільки коштують будинки і квартири в ПортугаліїФото: Приклади цін на квартиру в популярному регіоні (скріншот РБК-Україна/imovirtual. com)

Найдешевші - невеликі квартири в старих будинках. У самому серці країни в спекотному регіоні Алентежу будинки в таунхаусах можна придбати за ціною від 45-50 тисяч євро, квартири без меблів і ремонту - і за 30 тисяч євро.

Наприклад, одноповерховий будинок на 100 кв. м із заднім двориком і терасою, розташований в Веракрус, в муніципалітеті Портел, продають за 37500 євро.

Зазначається, що житло потребує деяких ремонтних робіт. Покупець отримає будинок із 3 спальнями, коридором, кухнею з типовим для Алентежу підлоговим каміном і повністю обладнаною ванною кімнатою з душовою кабіною. Будинок має задній двір, повністю обгороджений стіною із місцем для зберігання.

Із краєвидом на море. Скільки коштують будинки і квартири в Португалії

Із краєвидом на море. Скільки коштують будинки і квартири в ПортугаліїІз краєвидом на море. Скільки коштують будинки і квартири в Португалії

Фото: Пяриклади цін на будинки в різних регіонах Португалії (скріншот РБК-Україна/idealista. pt)

"Це сонячна локація, з красивим краєвидом на місто, де ви можете побачити знаменитий монастир Веракрус. Це ідеальне місце, щоб насолодитися приємними моментами веселощів і відпочинку", - йдеться в одному з оголошень.

Квартира на 65 кв. м з однією спальнею продається за 30 тисяч євро в містечку Серпа. Недалеко від історичного району, з тераси відкривається краєвид на рівнину Алентежу і історичний район міста Моура. З бонусів - горище, тераса і балкон.

У курортному портовому містечку Ольян в Фару 2-кімнатна квартира-студіо на 57 кв. м на 3 поверсі в будинку з ліфтом, в 5 хвилинах від пірсу пропонується за 89000 євро (1570 євро за 1 м. кв.). При цьому середня ціна на квартири в цьому регіоні стартує з 2500 євро за 1 кв.м. Така відносно низька для курорту ціна обумовлена, ймовірно, віком будинку – 1976 рік побудови. Квартира обставлена меблями.

У такому самомму неновому будинку з хорошим ремонтом в цьому ж місті видова 3-кімнатна квартира коштує 99 500 євро – за ціною 1746 євро за кв. м.

Нагадаємо, ми писали, де в Європі можна дешево купити житло.

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