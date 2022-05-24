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Квартири від 12 тисяч євро. Де в Європі можна дешево купити житло

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Болгарія, Латвія, Вівторок 24 травня 2022 07:30
Квартири від 12 тисяч євро. Де в Європі можна дешево купити житло Фото: Нерухомість на півдні і півночі ЄС (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

Нерухомість в Європі для українців стала однією з найнадійніших інвестицій на тлі війни в Україні. У країнах із більш низькими цінами на житло попит перевищує пропозицію.

З прийняттям шостого пакету санкцій ЄС проти Росії може бути зупинений продаж нерухомості в Європі громадянам або організаціям з РФ. Після цього число пропозицій на ринку може збільшитися, а ціни - знизитися.

TRAVEL РБК-Україна розповідає, які країни в Європі найдоступніші за вартістю покупки квартир або будинків, за версією Check in Price.

  • Болгарія - найдешевше житло в Європі

Болгарія є однією з найдоступніших країн в Європейському Союзі та країною з найнижчим доходом. Рівень життя в цій країні нижче середнього за європейськими стандартами, а квартири і будинки – досить дешеві.

Ціни на нерухомість в Болгарії доволі низькі по всій країні, що в сільській місцевості, що біля моря і навіть у столиці. Софія - одна з найдешевших столиць Європи, де ціна в центрі міста за квадратний метр коливається від 1000 до 2000 доларів.

Квартири від 12 тисяч євро. Де в Європі можна дешево купити житлоКвартири від 12 тисяч євро. Де в Європі можна дешево купити житлоФото: Приклади вартості квартир у Болгарії (скріншот РБК-Україна/realestates. bg)

Ціни на квартири в середньому коливаються від 500 до 800 євро за квадратний метр, елітна нерухомість обійдеться від 1000 євро за "квадрат".

Наприклад, міні-квартиру (студію) з меблями можна знайти від 12-13 тисяч євро на узбережжі, за 2 кімнати доведеться заплатити 30-40 тисяч євро в залежності від будинку і району.

Попит на якісну нерухомість в Болгарії перевищує пропозицію, тому ціни продовжують зростати. У 2022 році прогнозують зростання цін на 10-15%, що пов'язано також із загальносвітовою інфляцією.

Українцям для покупки квартири в Болгарії достатньо закордонного паспорта, а для купівлі земельної ділянки з будинком необхідно зареєструвати юрособу. Процедура займає до місяця і обходиться в кілька сотень євро.

  • Латвія - найдоступніша нерухомість у північній Європі

У Латвії можна придбати нерухомість - як квартири, так і будинки із земельною ділянкою як для приватних, так і для юридичних осіб. При покупці нерухомості від 250 тисяч євро можна отримати посвідку на проживання в цій країні.

Латвія - кращий варіант недорогого житла в північній Європі. Ця балтійська держава є повноправним членом ЄС, Шенгенської зони і наразі використовує єдину валюту євро.

Рига є однією з найдешевших столиць Європейського Союзу для покупки нерухомості, нарівні зі Софією в Болгарії. Недалеко від центру міста можна знайти квартиру за ціною від 1500 доларів за кв. метр. Нерідко трапляються пропозиції по 1000 доларів і нижче, якщо нерухомість потребує ремонту.

Квартири від 12 тисяч євро. Де в Європі можна дешево купити житлоКвартири від 12 тисяч євро. Де в Європі можна дешево купити житлоКвартири від 12 тисяч євро. Де в Європі можна дешево купити житлоКвартири від 12 тисяч євро. Де в Європі можна дешево купити житлоФото: Приклади вартість квартир в Латвії (скріншот РБК-Україна/latio.lv)

Наприклад, в туристичному місті Даугавпілс – другому за величиною після Риги - на сході Латвії досить часто можна знайти квартири за ціною за квадратний метр всього 300 доларів.

  • Румунія – від 500 євро за вторинне житло

Нерухомість в Румунії - одна з найдешевших в Європі, і може в рази бути нижчою за вартістю, ніж в деяких країнах ЄС. Купівля квартири або будинку не дає права оформити посвідку на проживання або отримати громадянство – це основний мінус такої інвестиції. Також варто врахувати, що купити землю разом з будинком може тільки юридична особа, тоді як приватна особа отримує присадибну ділянку в користування на період володіння будинком.

Найдорожча нерухомість в Румунії - в центрі столиці і на чорноморському узбережжі. Наприклад, біля моря ціни за кв. м починаються від 700 євро. Найдорожчі локації для покупки житла: курорти Мамая і Мангалія - 1300-1500 євро за 1 кв.м, нижчі ціни в курортних зонах Ефоріє, Олімп, Констанца.

Квартири від 12 тисяч євро. Де в Європі можна дешево купити житлоФото: Невисокі ціни у великих містах Румунії (скріншот РБК-Україна/imobiliare.ro)

У гірських регіонах апартаменти і шале також дорожче, ніж в середньому по країні. Наприклад, в районі Пояна Брашов 1 м. кв обійдеться 1000-1200 євро, на курортах Синая і Предял – 900-1000 євро.

Як і в інших країнах, столиця Бухарест утримує першість за вартістю квартир і будинків в хороших районах. Наприклад, за 3-кімнатну квартиру площею близько 80 кв.м потрібно буде віддати 150 тисяч євро. Варто врахувати, що новобудови обійдуться дорожче до 20%, ніж житло, якому від 20-30 років. У передмісті Бухареста будинок площею від 100 кв. м коштує від 200 тисяч євро.

Квартири від 12 тисяч євро. Де в Європі можна дешево купити житлоФото: Приклади цін на насувність в різних містах Румунії (olx.ro)

Трохи дешевше квартири в інших великих містах. Вторинне житло в Яссах, Галаці, Тімішоара можна знайти за ціною близько 800 євро за 1 кв. м. А в сільській місцевості будинки коштують і по 500 євро за 1 кв. м.

  • Португалія - будинки з садом в мальовничих краях

Ціни на нерухомість в Португалії в останні десятиліття злетіли через популярність серед емігрантів. Однак подорожчали тільки деякі регіони - Лісабон, Порту і Алгарве. У той час як будинки в мальовничій глибинці (сільській місцевості або невеликих містах) можна купити за ціною менше 500 євро за квадратний метр, часто з красивим садом. Наприклад - в Браганса або Каштелу-Бранку вздовж кордону з Іспанією.

Квартири від 12 тисяч євро. Де в Європі можна дешево купити житлоКвартири від 12 тисяч євро. Де в Європі можна дешево купити житлоКвартири від 12 тисяч євро. Де в Європі можна дешево купити житло

Фото: Приклади вартості житла в Португалії (скріншот РБК-Україна/idealista.pt)

До слова, експерти відзначають, що нерухомість в Португалії особливо популярна серед українців, яких в країні більше 40 тисяч. При покупці нерухомості на суму від 280 000 євро можна претендувати на посвідку на проживання, через 6 років у цьому статусі можна отримати і громадянство. До слова, для отримання посвідки на проживання можна придбати житлову нерухомість тільки всередині країни, але не у великих туристичних містах.

Нагадаємо, ми писали, скільки коштує купити квартиру або будинок біля моря в Чорногорії.

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