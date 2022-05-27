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Будинок за 1 євро. Як купити нерухомість у мальовничому регіоні Італії

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П'ятниця 27 травня 2022 07:30
Будинок за 1 євро. Як купити нерухомість у мальовничому регіоні Італії Фото: Краєвиди в Італії, Сицилія (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Для нерезидентів ЄС така нерухомість буде дачею

Будинок в Італії - мрія багатьох, що побував у цій країні. Українці, які через війну стали більше цікавитися нерухомістю в Європі, можуть інвестувати в житло за 1 євро.

TRAVEL РБК-Україна розповідає, де і на яких умовах можна стати власником такого будинку в одному з мальовничих куточків Італії з посиланням на Independent.

Які будинки продають по 1 євро: особливості програми

Пропозиції придбати будинок за стартовою ціною в 1 євро з'явилися в Італії кілька років тому з ініціативи місцевої влади. Зараз вже близько 25 італійських муніципалітетів пропонують таку нерухомість потенційним покупцям.

За символічну плату продають старі будинки в сільській місцевості. Молоді італійці все частіше мігрують в міста і "дачі" їм не потрібні. Тим більше, що за другий будинок у власності доводиться платити податки. Деякі літні італійці заповіли будинки місцевій владі.

Будинок за 1 євро. Як купити нерухомість у мальовничому регіоні ІталіїФото: Старі будинки, які продають із умовою реновації (скріншот РБК-Україна/case1euro. it)

Ідея продавати таку нерухомість полягає в тому, що реконструкція і заселення цих будинків в найближчі кілька років принесе містечкам більше користі, ніж їхній продаж за повною ціною.

"Нам не потрібні новобудови і нові надбудови. Стратегія поліпшення житлового середовища і відновлення нашої культурної самобутності полягає у відродженні невеликих центрів або реконструкції покинутих будівель з історією, яка є нашою історією", - йдеться в заяві команди на 1eurohouses.com.

Місцева влада очікує, що приїзд нових домовласників стимулюватиме економіку, оскільки вони купують місцеві продукти, наймають місцевих будівельників, вкладають гроші в місцеві місця і визначні пам'ятки і навіть стимулюють туризм, створюючи бутик-готелі.

Відзначається, що при покупці такої нерухомості доведеться вкластися у ремонт – а це 20-50 тисяч євро. Вартість юридичних послуг обійдеться ще в 3000 євро, і в різних муніципалітетах потрібно оформити гарантійний збір на суму від 1000 до 10000 євро.

Потрібно надати чіткий проект ремонту (зі збереженням фасаду) і почати роботи в найближчі 2-12 місяців (в залежності від муніципалітету), а завершити їх протягом 3 років.

Будинок за 1 євро. Як купити нерухомість у мальовничому регіоні ІталіїФото: Один із будинків за 1 євро в Муссомелі на Сицилії (case1euro.it)

Де можна купити будинок за 1 євро і на яких сайтах шукати пропозиції

Для покупців будинків за 1 євро є варіанти як на спеціалізованих сайтах нерухомості, так і на сторінках місцевих органів влади. Наприклад, можна пошукати пропозиції на сайтах:

Регіони, в яких можна стати власником будинку за 1 євро:

  1. Емілія-Романья

У Північній Італії навколо Болоньї є будинки на продаж в таких містах, як Модільяна з древніми руїнами, де можна викупити за символічну суму навіть напівзруйнований монастир.

  1. Абруццо

Регіон, що примикає до узбережжя на схід від Риму. Міста, де продаються порожні будинки: Казолі, Санто-Стефано-ді-Сессаніо і Пратола-Пелінья.

  1. Кампанья

Мальовничий вулканічний регіон узбережжя навколо Неаполя, недалеко від Помпеї і узбережжя Амальфі, пропонує на продаж нерухомість в майже покинутій П'єтрамеларі, де нещодавно проживало всього 15 сімей.

  1. Сицилія

Одне з головних "вогнищ" будинків за 1 євро. Незатребувані будинки продають в містах Муссомелі, Калатафімі-Седжеста, Огаста, Самбука і Кальтаджіроне.

  1. П'ємонт

Цей північний регіон недалеко від Швейцарії пропонує будинки в таких містах, як Боргомедзавалле і Альбуньяно, поруч з відомими виноробними регіонами і лісистою долиною Антрона.

  1. Ле Марш

У середньовічному місті Кантіано, розташованому в 40 хвилинах їзди від моря, продаються будинки за 1 євро поруч з білими гальковими адріатичними пляжами і місцями для збору трюфелів.

  1. Лігурія

Тріора і Піньоне - дві області в цьому регіоні, відомі мальовничими рибальськими селами Чінкве-Терре.

  1. Апулія

Столиця провінції Апулія Таренто з населенням 195 тисяч людей є одним з перших великих міст, які запустили схему 1 Euro Case, знайомлячи покупців зі своєю морською історією і чудовими морепродуктами.

  1. Сардинія

Міста Романа і Нулві знаходяться в провінції Сассарі на острові за межами Альгеро, обидва приєдналися до схеми продажу будинків по 1 євро.

Будинок за 1 євро. Як купити нерухомість у мальовничому регіоні ІталіїФото: Місто в регіоні Апулія (unsplash.com/maria-bobrova)

Як іноземцю отримати посвідку на проживання після покупки будинку

Будинки в Італії стали популярні серед американців, а також жителів країн, що не входять до Євросоюзу. Люди, що живуть за межами ЄС, можуть купувати нерухомість в Італії, але тільки як "нерезиденти". У цьому статусі можна провести в Італії до 180 днів на рік – не більше 90 днів на півріччя.

Для того, щоб отримати посвідку на проживання, жителям "третіх країн" покупки нерухомості недостатньо. Маючи місце для проживання (власний будинок або інше житло в оренду), можна податися на отримання посвідки на проживання за обраним місцем проживання без права на роботу - Residenza Elettiva.

У такого статусу є два нюанси - має бути пасивний дохід не нижче 32 тисяч євро на рік і знаходження в Італії не менше 6 місяців протягом першого року. Після цього терміну дозвіл на проживання продовжується, а після 10 років можна претендувати на громадянство для всієї родини.

Нагадаємо, раніше ми писали, скільки коштує купити квартиру або будинок біля моря в Чорногорії.

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