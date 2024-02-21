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Та же стилистика и имя. В Румынии запускают авиакомпанию с украинскими корнями

Среда 21 февраля 2024 15:48
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Та же стилистика и имя. В Румынии запускают авиакомпанию с украинскими корнями Фото: Самолет румынской авиакомпании Bees Airlines (beesromania.aero)
Автор: Ольга Маджумдар

В Румынии появится новая авиакомпания Bees Airlines, может начать рейсы уже весной. Авиаперевозчик использует стилистику и название украинской авиакомпании Bees Airline с отличием в одной букве – "s".

Авиакомпания планирует выполнять чартерные рейсы в Европе, в Азию и Африку, сообщает РБК-Украина со ссылкой на avianews.com.

На сайте румынской авиакомпании говорится, что она сейчас проходит сертификацию, а первый рейс планируется совершить из Бухареста весной 2024 года.

Bees Airlines будет выполнять международные чартерные рейсы в города Европы, Азии и Африки на самолете Airbus A320 на 180 мест. Борт с регистрацией YR-BUZ был выпущен в 2003 году и раньше выполнял полеты в Великобритании и Австралии.

Известно, что в феврале 2022 года украинская авиакомпания Bees Airline осталась без всего флота самолетов. Из-за военных рисков лизингодатель отозвал ее четыре Boeing 737-800.

Летом 2022 года Госавиаслужба Украины сообщила про аннулирование сертификата эксплуатанта Bees Airline. Причиной стало то, что флот авиаперевозчика насчитывал менее двух самолетов – необходимого минимума для поддержки сертификата.

Та же стилистика и имя. В Румынии запускают авиакомпанию с украинскими корнями

Фото: Самолет украинской авиакомпании Bees Airline (avianews.com)

Поэтому украинская Bees Airline не смогла продолжить работу на международных рынках, как это сделали другие украинские авиакомпании SkyUp, "Роза Ветров" и Skyline Express (ранее Azur Air Ukraine), отмечает профильное издание.

Напомним, мы писали, что самолет обанкротившейся авиакомпании МАУ совершает полеты из Кишинева. Авиалайнер сохранил прежнюю регистрацию и флаг на борту.

Мы также рассказывали, в каких странах летают украинские авиакомпании во время войны. Работу продолжают три авиаперевозчика из Украины.

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