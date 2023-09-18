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Остаются в небе. В каких странах летают украинские авиакомпании во время войны

Понедельник 18 сентября 2023 14:48
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Остаются в небе. В каких странах летают украинские авиакомпании во время войны Фото: Самолет авиакомпании SkyUp (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Воздушное пространство Украины закрыто для полетов гражданской авиации из-за войны. Но три украинских авиакомпании продолжают летать за границей.

В каких странах выполняют рейсы авиаперевозчики, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на avianews.com.

В сентябре 2023 года за рубежом выполняют полеты три крупных украинских авиакомпании: SkyUp, "Роза Ветров" и Skyline Express, ранее называвшаяся Azur Air Ukraine.

Авиакомпания SkyUp эксплуатирует девять авиалайнеров – два Boeing 737-700 и семь Boeing 737-800. Еще два Boeing 737-800 официально числятся во флоте: весной один из них сгорел в аэропорту Хартума во время беспорядков в Судане, о состоянии другого неизвестно.

Перевозчик сотрудничает с разными авиакомпаниями и выполняет рейсы под своими позывными. В сентябре 2023 года авиакомпания выполняла чартерные рейсы турецкой авиакомпании Tailwind Airlines, Corendon Dutch Airlines (Нидерланды), HiSky (Молдова), FlyEgypt, перевозя туристов из городов Европы на курорты Турции, Египта и Европы.

Также SkyUp выполнял регулярные рейсы по заказу Tunisair (национальный перевозчик Туниса) и возил пассажиров регулярных рейсов молдавской авиакомпании Flyone из Кишинева.

По своими позывными SkyUp выполнял полеты между Тель-Авивом и Кишиневом. По этому маршруту паломники-хасиды летают для посещения Умани.

Авиакомпания "Роза Ветров" возобновила полеты в 2023 году на авиалайнерах из флота МАУ. По данным государственного реестра воздушных судов Украины, во флот "Розы Ветров" перешли три самолета: Embraer 190, Boeing 737-800, Boeing 737-900ER. Авиакомпания МАУ не выполняет полеты с сентября 2022 года из-за конфликта акционеров.

Остаются в небе. В каких странах летают украинские авиакомпании во время войныФото: Самолеты SkyUp и МАУ в Украине до войны (РБК-Украина/Виталий Носач)

Embraer 190 используют на рейсах из Тивата в города Европы под позывными государственной авиакомпании Черногории Air Montenegro. Boeing 737-800 летает между городами Европы и Египта по заказу авиакомпании FlyEgypt. Boeing 737-900ER в начале сентября перевозил пассажиров между Францией и Тунисом по заказу тунисской авиакомпании Nouvelair. Впоследствии начал летать между Тель-Авивом и Кишиневом, когда началось паломничество.

Skyline Express летает на двух самолетах Boeing 757-300, принадлежащих турецкой кампании. Рейсы выполняются из аэропортов Польши на морские курорты Турции, Египта, Греции и Болгарии.

Напомним, мы писали, что украинские самолеты оказались самыми вместительными в польских аэропортах.

Также мы сообщали, что украинская авиакомпания хочет начать полеты из Ужгорода.

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