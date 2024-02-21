Та сама стилістика та ім'я. У Румунії запускають авіакомпанію з українським корінням

У Румунії з'явиться нова авіакомпанія Bees Airlines, яка може розпочати рейси вже навесні. Авіаперевізник використовує стилістику та назву української авіакомпанії Bees Airline з різницею в одній літері – "s" .

Авіакомпанія планує виконувати чартерні рейси в Європі, в Азію та Африку, повідомляє РБК-Україна з посиланням на avianews.com.

На сайті румунської авіакомпанії йдеться, що вона зараз проходить сертифікацію, а перший рейс планується здійснити з Бухареста навесні 2024 року.

Bees Airlines виконуватиме міжнародні чартерні рейси до міст Європи, Азії та Африки літаком Airbus A320 на 180 місць. Борт із реєстрацією YR-BUZ був випущений 2003 року і раніше виконував польоти у Британії та Австралії.

Відомо, що у лютому 2022 року українська авіакомпанія Bees Airline залишилася без усього флоту літаків. Через військові ризики лізингодавець відкликав її чотири Boeing 737-800.

Влітку 2022 року Державіаслужба України повідомила про анулювання сертифікату експлуатанта Bees Airline. Причиною стало те, що флот авіаперевізника налічував менше двох літаків – необхідного мінімуму для підтримки сертифікату.

Фото: Літак української авіакомпанії Bees Airline (avianews.com)

Тому українська Bees Airline не змогла продовжити роботу на міжнародних ринках, як це зробили інші українські авіакомпанії SkyUp, "Роза Вітрів" та Skyline Express (раніше Azur Air Ukraine), зазначає профільне видання.

Нагадаємо, ми писали, що літак збанкрутілої авіакомпанії МАУ здійснює польоти з Кишинева. Авіалайнер зберіг колишню реєстрацію та прапор на борту.

Ми також розповідали, у яких країнах літають українські авіакомпанії під час війни. Роботу продовжують три авіаперевізники з України.