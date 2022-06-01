Терміни безвізу та відмови у в'їзді. В Польщі пояснили правила для українців

Виїжджаючи більш ніж на 30 днів за один раз, українець втрачає всі пільги та статус захисту
Після численних скарг українців на відмови у в'їзді до Польщі по закінченню 90 терміну безвізу Посольство України отримало роз'яснення від польської сторони про те, які правила будуть застосовуватися до таких громадян України.
Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Посольство України в Польщі.
Там зазначили, що згідно з пунктом 1 статті 2 Закону Республіки Польща "про надання допомоги громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї держави", перебування всіх громадян України, які прибули на законних підставах на територію Польщі у зв'язку з військовими діями в Україні та задекларували намір залишитися в Польщі, вважається легальним протягом 18 місяців, починаючи з дня 24 лютого 2022 року.
У посольстві додали, що всі ці умови не стосуються громадян України, які мають:
Також ці умови не поширюються на тих українців, які:
"У разі якщо в'їзд українця до Польщі не був зареєстрований комендантом прикордонної служби Польщі при проходженні контролю на кордоні, громадянин України повинен зареєструвати своє перебування в будь-якому управлінні гміни на території Польщі шляхом отримання номера PESEL в терміні не більше 90 днів з дня в'їзду", - пояснили в дипломатичному відомстві.
На підставі цього, Комендант прикордонної служби Польщі реєструє перебування громадянина України на території Республіки Польща.
Переміщення в межах Шенгенської зони громадяни України, які не мають короткострокової або довгострокової візи або посвідки на проживання, видане державою-членом ЄС, і мають право на тимчасовий захист, можуть виїхати з Польщі тільки в ту державу-член ЄС, де вони хочуть реалізувати свої права, пов'язані з тимчасовим захистом.
"Звертаємо увагу, що остаточне прийняття рішення про пропуск громадянина України на територію Республіки Польща або відмову у в'їзді залишається виключно за прикордонною службою Республіки Польща",- підкреслили в Посольстві України в Польщі.
"Короткий висновок, судячи з офіційної інформації, такий. Виїжджаючи більш ніж на 30 днів одним разом, українець втрачає всі пільги та статус захисту відповідно. Якщо ж українець виїхав менш ніж на 30 днів, повинні пустити, але остаточне рішення за прикордонниками (тут зовсім ніяких гарантій)", - пояснюють в коментарі РБК-Україна фахівці сайту VisitUkraine.today.
У разі якщо українець хоче їхати далі в ЄС, але у нього закінчилися безвізові дні, то це допустимо тільки в тому випадку, якщо він хоче взяти захист тієї країни.
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