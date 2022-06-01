Терміни безвізу та відмови у в'їзді. В Польщі пояснили правила для українців

Після численних скарг українців на відмови у в'їзді до Польщі по закінченню 90 терміну безвізу Посольство України отримало роз'яснення від польської сторони про те, які правила будуть застосовуватися до таких громадян України.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Посольство України в Польщі.

Там зазначили, що згідно з пунктом 1 статті 2 Закону Республіки Польща "про надання допомоги громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї держави", перебування всіх громадян України, які прибули на законних підставах на територію Польщі у зв'язку з військовими діями в Україні та задекларували намір залишитися в Польщі, вважається легальним протягом 18 місяців, починаючи з дня 24 лютого 2022 року.

Якщо безвіз прострочений. Які будуть правила в'їзду до Польщі

Ті громадяни України, які під час перетину кордону оголосили про виїзд з України у зв'язку з метою отримання захисту в Польщі, можуть протягом 18 місяців з 24 лютого цього року вільно виїжджати з Польщі і їх повернення до Польщі період буде законним.

Громадяни України, які в'їжджають до Польщі, щоразу повинні повідомляти про цілі своєї подорожі в рамках прикордонного контролю. Наприклад, якщо ви задекларували своєю метою в'їзд до Польщі – необхідність отримання захисту у зв'язку з військовими діями в Україні, громадяни України мають можливість на отримання права на легальне перебування , про яке йдеться вище.

, про яке йдеться вище. Громадянин України втрачає право легального перебування в Польщі протягом 18 місяців, починаючи з 24 лютого, у разі одноразового виїзду з території Польщі строком більше одного місяця, а не коли сума коротких виїздів перевищить цей термін.

Громадянин України, в'їзд якого на територію Республіки Польща з території України не пов'язаний з військовими діями, а має характер регулярного прикордонного руху, підлягає прикордонному контролю на принципах, визначених у Шенгенському Кодексі про кордони (наявність біометричного паспорта та дотримання коридору перебування до 90 днів протягом 180 днів).

(наявність біометричного паспорта та дотримання коридору перебування до 90 днів протягом 180 днів). Громадянин України, який повністю використав дозволений термін перебування, може заявити про в'їзд до Польщі у зв'язку з військовими діями на території України, що зумовить додаткове вивчення його заявки на підставі ст. 32 Закону про іноземців та, у разі позитивного розгляду, йому може бути дозволено в'їзд на територію Польщі.

У посольстві додали, що всі ці умови не стосуються громадян України, які мають:

дозвіл на постійне проживання в Польщі;

дозвіл на проживання резидента Європейського Союзу;

дозвіл на тимчасове перебування в Польщі;

статус біженця;

додатковий захист;

дозвіл на толерантне перебування;

дозвіл на перебування з гуманітарних причин;

Також ці умови не поширюються на тих українців, які:

подали заяви на міжнародний захист у Республіці Польща або від імені яких подано такі заявки; заявили про свій намір подачі заяв на міжнародний захист або таких осіб, кого стосуються такі заяви про наміри.

"У разі якщо в'їзд українця до Польщі не був зареєстрований комендантом прикордонної служби Польщі при проходженні контролю на кордоні, громадянин України повинен зареєструвати своє перебування в будь-якому управлінні гміни на території Польщі шляхом отримання номера PESEL в терміні не більше 90 днів з дня в'їзду", - пояснили в дипломатичному відомстві.

На підставі цього, Комендант прикордонної служби Польщі реєструє перебування громадянина України на території Республіки Польща.

Переміщення в межах Шенгенської зони громадяни України, які не мають короткострокової або довгострокової візи або посвідки на проживання, видане державою-членом ЄС, і мають право на тимчасовий захист, можуть виїхати з Польщі тільки в ту державу-член ЄС, де вони хочуть реалізувати свої права, пов'язані з тимчасовим захистом.

"Звертаємо увагу, що остаточне прийняття рішення про пропуск громадянина України на територію Республіки Польща або відмову у в'їзді залишається виключно за прикордонною службою Республіки Польща",- підкреслили в Посольстві України в Польщі.

Що зміниться для українців. Короткий висновок з правил

"Короткий висновок, судячи з офіційної інформації, такий. Виїжджаючи більш ніж на 30 днів одним разом, українець втрачає всі пільги та статус захисту відповідно. Якщо ж українець виїхав менш ніж на 30 днів, повинні пустити, але остаточне рішення за прикордонниками (тут зовсім ніяких гарантій)", - пояснюють в коментарі РБК-Україна фахівці сайту VisitUkraine.today.

У разі якщо українець хоче їхати далі в ЄС, але у нього закінчилися безвізові дні, то це допустимо тільки в тому випадку, якщо він хоче взяти захист тієї країни.

Нагадавши, Польща змінює правила видачі безкоштовних квитків українцям: що потрібно знати.