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Польща змінює правила видачі безкоштовних квитків українцям вже завтра: що треба знати

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Варшава, Вівторок 31 травня 2022 08:00
Польща змінює правила видачі безкоштовних квитків українцям вже завтра: що треба знати Фото: Польща змінює правила видачі безкоштовних квитків українцям з 1 червня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У Польщі змінюються правила видачі безкоштовних квитків українцям, які перебувають в країні з 24 лютого. Нововведення набувають чинності вже завтра.

Про те, що змінюється для українців і які правила залишаються без змін - в матеріалі РБК-Україна.

Нові правила

Так, з 1 червня українські пасажири з матимуть можливість безкоштовного проїзду лише на маршрутах з та до наступних міст:

  • Хелм,
  • Дорогуськ,
  • Люблін,
  • Грубешів,
  • Перемишль,
  • Загуж,
  • Ярослав,
  • Жешув.

Що не зміниться

Як пояснили в "Укрзалізниці", інші правила безкоштовного користування залізницею Польщі для українців залишаються незмінними. Зокрема, такою поїздкою можна скористатися в потягах 2-го класу TLK та IC.

Хто може отримати безкоштовну поїздку

До списку українців, які мають право на безкоштовний проїзд в Польщі відносяться ті особи, які перетнули кордон з 24 лютого, та належать до наступних груп:

  • діти до 18 років;
  • жінки;
  • чоловіки старше 60 років;
  • чоловіки від 18 до 60 років з інвалідністю.

Як і де її отримати

Посадка в поїзди здійснюється по заздалегідь отриманих в касі безкоштовних квитках, які видаються за однією з умов:

  • пред'явлення закордонного паспорта громадянина України
  • наявності проїздного документа від УЗ на поїзд до Польщі,
  • пред'явлення повідомлення про присвоєння номеру PESEL разом з будь-яким іншим документом, що посвідчує особу.

Разом з тим, громадянам з інвалідністю також треба пред'явити документи, що підтверджують їх інвалідність (українські - також підходять).

Раніше стало відомо, що низка країн Євросоюзу скасує безкоштовний проїзд у громадському транспорті для громадян України, починаючи з 1 червня.

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