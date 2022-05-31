Польща змінює правила видачі безкоштовних квитків українцям вже завтра: що треба знати

У Польщі змінюються правила видачі безкоштовних квитків українцям, які перебувають в країні з 24 лютого. Нововведення набувають чинності вже завтра.

Про те, що змінюється для українців і які правила залишаються без змін - в матеріалі РБК-Україна.

Нові правила

Так, з 1 червня українські пасажири з матимуть можливість безкоштовного проїзду лише на маршрутах з та до наступних міст:

Хелм,

Дорогуськ,

Люблін,

Грубешів,

Перемишль,

Загуж,

Ярослав,

Жешув.

Що не зміниться

Як пояснили в "Укрзалізниці", інші правила безкоштовного користування залізницею Польщі для українців залишаються незмінними. Зокрема, такою поїздкою можна скористатися в потягах 2-го класу TLK та IC.

Хто може отримати безкоштовну поїздку

До списку українців, які мають право на безкоштовний проїзд в Польщі відносяться ті особи, які перетнули кордон з 24 лютого, та належать до наступних груп:

діти до 18 років;

жінки;

чоловіки старше 60 років;

чоловіки від 18 до 60 років з інвалідністю.

Як і де її отримати

Посадка в поїзди здійснюється по заздалегідь отриманих в касі безкоштовних квитках, які видаються за однією з умов:

пред'явлення закордонного паспорта громадянина України

наявності проїздного документа від УЗ на поїзд до Польщі,

пред'явлення повідомлення про присвоєння номеру PESEL разом з будь-яким іншим документом, що посвідчує особу.

Разом з тим, громадянам з інвалідністю також треба пред'явити документи, що підтверджують їх інвалідність (українські - також підходять).