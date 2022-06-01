Сроки безвиза и отказы во въезде. В Польше разъяснили правила для украинцев

Выезжая более чем на 30 дней за один раз, украинец теряет все льготы и статус защиты
После многочисленных жалоб украинцев на отказы во въезде в Польшу по истечению 90 срока безвиза Посольство Украины получило разъяснения от польской стороны о том, какие правила будут применяться к таким гражданам Украины.
Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Посольство Украины в Польше.
Там отметили, что согласно пункту 1 статьи 2 Закона Республики Польша "О предоставлении помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории этого государства", пребывание всех граждан Украины, прибывших на законных основаниях на территорию Польши в связи с военными действиями в Украине и задекларировавших намерение остаться в Польше, считается легальным в течение 18 месяцев, начиная со дня 24 февраля 2022 года.
В посольстве добавили, что все эти условия не касаются граждан Украины, имеющих:
Также эти условия не распространяются на тех украинцев, которые:
"В случае если въезд украинца в Польшу не был зарегистрирован комендантом Пограничной Службы Польши при прохождении контроля на границе, гражданин Украины должен зарегистрировать свое пребывание в любом управлении гмины на территории Польши путем получения номера PESEL в сроке не более 90 дней со дня въезда", — пояснили в дипломатическом ведомстве.
На основании этого, Комендант Пограничной службы Польши регистрирует пребывание гражданина Украины на территории Республики Польша.
Перемещение в пределах Шенгенской зоны Граждане Украины, не имеющие краткосрочной или долгосрочной визы или вида на жительство, выданное государством-членом ЕС, и имеющие право на временную защиту, могут выехать из Польши только в то государство-член ЕС, где они хотят реализовать свои права, связанные с временной защитой.
"Обращаем внимание, что окончательное принятие решения о пропуске гражданина Украины на территорию Республики Польша или отказ во въезде остается исключительно за Пограничной службой Республики Польша", — подчеркнули в Посольстве Украины в Польше.
"Краткий вывод, судя из официальной информации, такой. Выезжая более чем на 30 дней одним разом, украинец теряет все льготы и статус защиты соответственно. Если же украинец выехал менее чем на 30 дней, должны пустить, но окончательное решение за пограничниками (здесь совсем никаких гарантий)", — поясняют в комментарии РБК-Украина специалисты сайта VisitUkraine.today.
В случае если украинец хочет ехать дальше в ЕС, но у него закончились безвизовые дни, то это допустимо только в том случае, если он хочет взять защиту той страны.
Напомним, Польша меняет правила выдачи бесплатных билетов украинцам: что нужно знать.