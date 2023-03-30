ua ru
Чт, 30 марта News Daily Styler Travel
Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Германии начинает работу паспортный сервис ГП "Документ": дата

Новина українською →
Четверг 30 марта 2023 10:47
В Германии начинает работу паспортный сервис ГП "Документ": дата Фото: Оформление паспортных документов за границей (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В столице Германии отрывается первый офис ГП "Документ", где украинские граждане смогут оформить паспортные документы.

C 31 марта центр будет работать в Берлине в тестовом режиме, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на сайт "Паспортного сервиса".

Обращаться для оформления паспортных документов украинцы смогут в Берлине по адресу: Am Treptower Park 14, 12435 Berlin, этаж 2.

На период работы в тестовом режиме посетителей будут обслуживать по такому графику: с понедельника по субботу с 9.00 до 18.00 в порядке "живой очереди".

Про полноценный запуск работы центра сообщат на официальных ресурсах ГП "Документ".

Сейчас за границей паспортные сервисы, где украинские граждане могут оформить паспорт – заграничный или ID-карту, уже действуют в четырех странах:

В Германии украинцы до сих пор имели возможность оформить паспорта только через консульские учреждения.

Напомним, мы писали, с чем сталкиваются украинцы в паспортном сервисе в Праге.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
документи Берлин
Отдых в Украине
Мнения
Наталья Будянская
"Возраст не должен ставить жизнь на паузу". Как украинские пенсионеры стали студентами в Словакии
Наталья Будянская
путешественница, писатель
Ирина Савина
Где украинцам можно оформить документы за границей: отделения, услуги и цены
Ирина Савина
тревел-журналист, путешественница
Наталья Рудниченко
"Парижский синдром" украинской переселенки. Почему я не захотела жить в Париже
Наталья Рудниченко
специально для РБК-Украина
Олег Васильев
От 230 гривен. Топ самых бюджетных поездов в Карпаты из разных городов Украины
Олег Васильев
автор влога "Залізні магістралі"
Все мнения