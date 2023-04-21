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В Германии открылся второй пункт ГП "Документ": адрес

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Пятница 21 апреля 2023 13:51
В Германии открылся второй пункт ГП "Документ": адрес Фото: Паспортный сервис в Кельне (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

Украинцы в Германии могут оформить паспорта в паспортном сервисе ГП "Документ" еще в одном городе. В Кельне начали работу 8 мобильных офисов.

Граждан будут обслуживать исключительно по электронной записи, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на страницу "Паспортного сервиса".

В городе Кельн приступили к работе 8 мобильных комплексов (микроавтобусы белого цвета с символикой "Паспортный сервис"). Адрес нового пункта приема граждан: Breslauer Platz, Köln, 50668.

Людей будут принимать исключительно по электронной записи по ссылке cologne.pasport.org.ua. Обслуживание по живой очереди не будет. График работы центра: с понедельника по субботу с 9:00 до 18:00.

Граждане Украины могут обращаться в паспортный сервис в Кельне для получения следующих услуг:

  • оформление ID-карты или загранпаспорта (в том числе вместо утраченного или похищенного);
  • обмена ID-карты или загранпаспорта (в связи с истечением срока действия, изменением информации, непригодностью к использованию);
  • обмена паспорта образца 1994 года на ID-карту (по желанию или в случае негодности);
  • одновременного оформления загранпаспорта и ID-карты;
  • обмен водительского удостоверения;
  • страхования (медицинское и риски потери паспорта).

В Германии открылся второй пункт ГП &quot;Документ&quot;: адресФото: Мобильный паспортный сервис в Польше (gettyimages.com)

Оформить паспорта можно также в паспортном сервисе ГП "Документ в Берлине" по адресу: Am Treptower Park 14, 12435 Berlin (на втором этаже).

Отмечается, что ГП "Документ" не оформляет документы гражданам, получившим разрешение/штамп на выезд для постоянного места жительства. Они могут оформить новый загранпаспорт исключительно в дипломатических или консульских учреждениях Украины за границей.

Напомним, мы писали, нужно ли разрешение обоих родителей на выезд ребенка за границу.

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