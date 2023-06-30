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Сколько украинцев выехали в Польшу за последние месяцы: новые данные

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Пятница 30 июня 2023 16:44
Сколько украинцев выехали в Польшу за последние месяцы: новые данные Фото: Переход на железнодорожном вокзале в Польше, Перемышль (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В Польше посчитали, сколько украинцев въехали в страну за последние месяцы. В июне въезд значительно преобладал над выездом.

В первый месяц лета в Польшу въехали 719 тысяч человек из Украины, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на ukrayina.pl.

В последнем отчете польского Главного управления статистики (GUS) указано, что в первом квартале 2023 года иностранцы пересекали польскую границу на 10% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Но доля украинцев стала меньше.

"Движение на польско-украинской границе уже некоторое время достаточно стабильное. Ежемесячно в нашу страну въезжает и выезжает такое же количество людей. Эти цифры колеблются в районе 700 тысяч человек с обеих сторон. Глядя на май, разница составляет 35 тысяч. Это был месяц, когда больше людей уехало из Польши", – отмечает эксперт рынка труда Кшиштоф Инглот.

В июне количество въездов из Украины в Польшу (719 тысяч) ощутимо преобладало над выездом (менее 650 тысяч). Это может быть связано с сезонными работами в Европе и выездом на отдых.

Тем временем, расходы украинцев в магазинах Польши растут.

"Количество украинцев в нашем государстве начинает стабилизироваться и составляет около 2 миллионов. Это уровень, который мы знаем до пандемии, следовательно, возвращаются траты. Мы предполагаем, что такое положение вещей сохранится в ближайшие месяцы", – предполагает специалист.

Сколько украинцев выехали в Польшу за последние месяцы: новые данныеФото: В июне въезд украинцев в Польшу преобладал над выездом (gettyimages.com)

За первые три месяца этого года расходы украинцев в Польше превысили 1,41 млрд злотых – это больше, чем в первом полугодии 2021 года. Украинцы активно скупаются в крупных магазинах приграничных польских городов, в частности в Перемышле. Там часто можно встретить украинцев, которые приезжают на закупки.

Напомним, мы писали, сколько времени украинцы планируют работать в Польше.

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