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Сколько времени украинцы планируют работать в Польше: исследование

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Четверг 22 июня 2023 17:41
Сколько времени украинцы планируют работать в Польше: исследование Фото: Работа в Польше (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В Польше растет число украинцев, которые планируют работать в этой стране как минимум год. Ранее большинство наших граждан ориентировались на работу в течение нескольких месяцев.

Новую тенденцию связывают с повышенным запросом на высококвалифицированных работников из Украины, сообщили TRAVEL РБК-Украина эксперты аналитического центра компании Gremi Personal.

В компании опросили украинцев, нашедших работу в Польше. Исследование провели в апреле-мае 2023 года среди 1280 трудоустроенных украинцев в возрасте от 18 до 60 лет.

57% респондентов сказали, что устраивались по крайней мере в год. Согласно результатам исследования, более короткий срок трудоустройства выбирают менее половины украинцев. В частности:

  • работу на 1-3 месяца ищут 11% опрошенных;
  • на 3-6 месяцев – 17% украинцев;
  • 6 месяцев готово работать 15% респондентов.

До войны украинцы приезжали в Польшу работать в основном 4-6 месяцев, после чего возвращались в Украину. Сейчас тенденция изменилась – украинцы ищут работу на продолжительный период, отмечают эксперты Gremi Personal.

"Люди понимают, что в результате их пребывание в Польше будет дольше обычного. Поэтому украинцы сейчас более внимательны в поиске работы и более требовательны к условиям труда и проживания", – отмечают в компании.

Также украинцы стали переучиваться на другие профессии и претендовать на более квалифицированную работу.

"Я уверена, что в будущем украинцы составят большую конкуренцию на местном рынке трудоустройства, даже на ТОП-позициях", – говорит директор департамента рекрутации Gremi Personal Анна Джоболда.

Сколько времени украинцы планируют работать в Польше: исследованиеФото: В Польше увеличивается запрос на квалифицированных украинцев (unsplash.com/tim-gouw)

Между тем в Польше растет спрос на высококвалифицированных специалистов – и это новый тренд на рынке труда.

"Каждый пятый запрос поступает на поиск топ-менеджера. Это связано с массовым открытием украинских бизнесов в Польше, которые предпочитают высококвалифицированных украинцев, чем поляков. Этой тенденцией можно объяснить относительно большой процент людей, которые намерены работать в Польше более года. Это хорошие новости для украинцев с высоким уровнем компетенций, которые были вынуждены из-за войны работать в Польше на простых работах", – добавляет заместитель директора компании Лиля Терещенко.

Среди причин, по которым выбрали Польшу, украинцы называли географическую близость, более дешевую жизнь, чем в странах западной Европы и культурное сходство поляков.

Напомним, мы писали, что украинские беженцы в Польше могут учиться профессиям бесплатно.

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