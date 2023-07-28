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Сколько украинцев планируют оставаться в Польше на годы: исследование

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Пятница 28 июля 2023 14:20
Сколько украинцев планируют оставаться в Польше на годы: исследование Фото: Украинские беженцы в Польше (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В Польше проживают до 3 млн украинских граждан, прибывших до и после полномасштабного вторжения. Значительная часть из них планирует обратиться за разрешением на более длительное пребывание.

Сколько беженцев и довоенных мигрантов хотят получить виды на жительство в Польше, TRAVEL РБК-Украина рассказали эксперты миграционной платформы EWL.

Исследование "Граждане Украины на польском рынке труда. Новые вызовы и перспективы", проведенное Миграционной платформой EWL, Фондом EWL и Центром Восточноевропейских студий Варшавского университета, выявило, что половина украинских граждан в Польше готовы подать документы на разрешение на постоянное или временное проживание.

Среди бежавших от войны такие намерения имеют 36% опрошенных, тогда как среди довоенных мигрантов – 60%. Еще до войны, в 2021 году, количество желающих получить вид на временное проживание также было 50%.

При этом 15% граждан Украины настроены обратиться за польским гражданством, хотя желание жить в Польше постоянно озвучили 10% опрошенных.

"Эту разницу можно объяснить возможностями, которые предоставляет гражданство стран ЕС с учетом свободы передвижения. Вероятно, оно является определенной привилегией и гарантией безопасности для граждан Украины", – предполагает руководитель отдела легализации EWL Мария Кузенко.

Согласно данным исследования, перспектива членства Украины в НАТО и ЕС является ключевыми факторами, мотивирующими украинских беженцев возвращаться из Польши после окончания войны.

По данным Управления по делам иностранцев в Польше, по состоянию на конец февраля 2023 года, у 360 тысяч украинских граждан были виды на временное проживание. В подавляющем большинстве их выдавали в связи с трудоустройством. Более 65 тысяч украинцев имеют разрешение на постоянное проживание или разрешение на долгосрочное проживание в ЕС. В 2022 году польские паспорта получили 5200 украинцев.

Напомним, мы писали,почему украинцы теряют защиту в Польше.

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