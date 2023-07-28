Скільки українців планують залишатися у Польщі на роки: дослідження

У Польщі проживають до 3 млн українських громадян, які прибули до та після повномасштабного вторгнення. Значна частина з них планують звернутися за дозволом на довше перебування.

Скільки біженців та довоєнних мігрантів хочуть отримати посвідки на проживання у Польщі, TRAVEL РБК-Україна розповіли експерти міграційної платформи EWL.

Дослідження "Громадяни України на польському ринку праці. Нові виклики та перспективи", проведене Міграційною платформою EWL, Фондом EWL та Центром Східноєвропейських студій Варшавського університету виявило, що половина українських громадян у Польщі готові подати документи на дозвіл на постійне або тимчасове проживання.

Серед втікачів від війни такі наміри мають 36% опитаних, тоді як серед довоєнних мігрантів – 60%. Ще до війни, у 2021 році, кількість охочих отримати посвідку на тимчасове проживання також була 50%.

При цьому 15% громадян України налаштовані звернутися по польське громадянство, хоча бажання жити в Польщі постійно озвучили 10% опитаних.

"Цю різницю можна пояснити можливостями, які надає громадянство країн ЄС з огляду на свободу пересування. Імовірно, воно є певним привілеєм і гарантією безпеки для громадян України", – припускає керівниця відділу легалізації EWL Марія Кузенко.

Згідно з даними дослідження, перспектива членства України в НАТО та ЄС є ключовими факторами, які мотивують українських біженців повертатися з Польщі після закінчення війни.

За даними Управління у справах іноземців у Польщі, станом на кінець лютого 2023 року, 360 тисяч українських громадян мали посвідки на тимчасове проживання. У переважній більшості їх видавали у зв'язку з працевлаштуванням. Понад 65 тисяч українців мають дозвіл на постійне проживання або дозвіл на довгострокове проживання в ЄС. У 2022 році польські паспорти отримали 5200 українців.

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