Отмена поездов в Перемышль. Как украинцам доехать в Польшу в сентябре

Из-за ремонта инфраструктуры в Перемышле "Укрзализныця" отменяет ряд поездов до этой станции. Речь идет о временных изменениях с 7 сентября по 6 октября.
Какими рейсами можно будет доехать до Польши в этот период и какие поезда не стоит включать в план поездки, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на страницу "УЗ".
Отмечается, что график движения поездов из городов Украины в Перемышль претерпевает изменения. Отменены будут следующие поезда:
Также шесть дней (по пятницам и субботам: 7-8, 14-15, 21-22 сентября) не будут курсировать следующие поезда:
В течение выходных 7-8, 14-15, 21-22 сентября до Перемышля можно будет доехать на одном из двух поездов Интерсити+:
Некоторые из поездов из Перемышля будут курсировать по измененному графику:
Также с 3 сентября "Укрзализныця" назначает новый поезд №119/120 Киев-Хелм. Это будет третий ежедневный поезд на эту польскую станцию.
Отмечается, что курсировать поезд будет днем – отправляться будет из Киева в 06:28, а прибывать в Хелм в 17:27. По такому графику пассажиры будут успевать на пересадку на польский поезд IC 21100 Хелм-Варшава Всходня (18:12 – 21:02). Обратная отправка из Хелма в 10:23 (пересадка из поезда IC12100 Варшава Всходня-Хелм (06:05 – 08:42), прибытие в Киев в 22:45.
Этот рейс удобен для тех, у кого запланированы вылеты из варшавского аэропорта им. Фредерика Шопена после 23:00 или ранним утром – например, в Мюнхен, Париж, Франкфурт, Вену, Остраву.
Напомним, мы писали, как успеть купить билеты на поезда из Украины в Польшу.
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