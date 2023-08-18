Отмена поездов в Перемышль. Как украинцам доехать в Польшу в сентябре

Из-за ремонта инфраструктуры в Перемышле "Укрзализныця" отменяет ряд поездов до этой станции. Речь идет о временных изменениях с 7 сентября по 6 октября.

Какими рейсами можно будет доехать до Польши в этот период и какие поезда не стоит включать в план поездки, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на страницу "УЗ".

Какие поезда отменят из-за ремонта на польской железной дороге

Отмечается, что график движения поездов из городов Украины в Перемышль претерпевает изменения. Отменены будут следующие поезда:

№89/90 Киев-Перемышль – с 7 сентября по 6 октября;

№73/74 Харьков-Перемышль с 7 сентября по 6 октября.

Также шесть дней (по пятницам и субботам: 7-8, 14-15, 21-22 сентября) не будут курсировать следующие поезда:

№53/54 Киев-Перемышль;

№89/90 Киев-Перемышль;

№31/32 Запорожье-Перемышль;

№35/36 Одесса-Перемышль;

№73/74 Харьков-Перемышль;

№715/716 Киев-Перемышль.

Какие поезда останутся доступными для поездки в Перемышль

В течение выходных 7-8, 14-15, 21-22 сентября до Перемышля можно будет доехать на одном из двух поездов Интерсити+:

действующем №705/706 Киев-Перемышль;

№705/706 Киев-Перемышль; новом №707/708 Киев-Перемышль (отправление из Киева 22:17, Перемышль 06:23, обратно из Перемышля в 11:15, прибытие в Киев в 20:41).

Некоторые из поездов из Перемышля будут курсировать по измененному графику:

№54 Перемышль-Киев будет отправляться из Перемышля в 13:45 (вместо 20:28) и прибывать в Киев в 05:34 (вместо 09:00).

• №36 Перемышль-Одесса будет отправляться в 13:45 (вместо 20:28) и прибывать в Одессу в 08:10 утра.

Фото: Поезд Киев-Хелм, курсирующий ночью (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Добавляется новый поезд из Киева в Хелм

Также с 3 сентября "Укрзализныця" назначает новый поезд №119/120 Киев-Хелм. Это будет третий ежедневный поезд на эту польскую станцию.

Отмечается, что курсировать поезд будет днем – отправляться будет из Киева в 06:28, а прибывать в Хелм в 17:27. По такому графику пассажиры будут успевать на пересадку на польский поезд IC 21100 Хелм-Варшава Всходня (18:12 – 21:02). Обратная отправка из Хелма в 10:23 (пересадка из поезда IC12100 Варшава Всходня-Хелм (06:05 – 08:42), прибытие в Киев в 22:45.

Этот рейс удобен для тех, у кого запланированы вылеты из варшавского аэропорта им. Фредерика Шопена после 23:00 или ранним утром – например, в Мюнхен, Париж, Франкфурт, Вену, Остраву.

Напомним, мы писали, как успеть купить билеты на поезда из Украины в Польшу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.