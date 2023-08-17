Разбирают за минуты. Как успеть купить билеты на поезда из Украины в Польшу

Один из самых удобных способов поехать в Польшу без очередей на границе – поездами из разных городов Украины. Сейчас есть прямые рейсы в Варшаву, Хелм и Перемышль.

Но билеты на международные поезда раскупают очень быстро и часто пассажирам не удается приобрести их на нужную дату. Что нужно знать о продаже билетов "Укрзализныци", TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на lowcostavia.com.ua.

Когда можно купить билеты на рейсы в Польшу

Продажа билетов на новые даты отрывается за 20 дней до даты рейса. На большинство маршрутов купить билеты можно через booking.uz.gov.ua, в мобильном приложении и через официальные чат-боты.

На поезд 67/68 Киев – Варшава билеты доступны только в мобильном приложении. По одному заказу можно купить до 4 билетов.

Время, когда следует начинать поиск мест на рейсе и бронирование билетов:

Киев – Варшава №67/68 – в 08:00 за 20 суток до рейса;

в 08:00 за 20 суток до рейса; Киев – Хелм №23/24, 19/20 – в 08:00 за 20 суток до рейса;

в 08:00 за 20 суток до рейса; Харьков – Хелм №93/94 – в 08:00 за 20 суток до рейса;

в 08:00 за 20 суток до рейса; Киев – Перемышль №53/54, 89/90, 705/706, 715/716 – в 08:00 за 20 суток до рейса;

– в 08:00 за 20 суток до рейса; Одесса – Перемышль №36/35 – в 08:00 за 20 суток до рейса;

Запорожье – Перемышль №32/31 – в 08:00 за 20 суток до рейса;

в 08:00 за 20 суток до рейса; Харьков – Перемышль №73/74 – в 08:00 за 20 дней до рейса.

Пассажирам следует учесть, что на некоторые рейсы билеты разбирают в первые 2-4 минуты. Но если человек не успел оплатить забронированные билеты, они в течение 15 минут возвращаются в продажу. Поэтому в 8:15-8:20 (9:15-9:20 для поезда в Варшаву) в системе бронирования еще может появиться несколько билетов.

Отмечается, что часть билетов может стать доступной через 30-35 минут или 45-55 минут после открытия продажи.

Также есть шансы купить билеты, которые пассажиры вернули через кассы или онлайн (Интерсити+ №705/706, 715/716 Киев – Перемышль). Возвращенные билеты появляются в продаже:

в 10:00 за 2 дня до отправления, если пассажиры вернули их раньше, чем за сутки до отправления поезда;

до отправления, если пассажиры вернули их раньше, чем за сутки до отправления поезда; в течение 30 минут с момента возврата билета, если до рейса остается меньше суток.

Фото: Поезд в Перемышль (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Как увеличить шансы на покупку билетов в Варшаву: советы

Самое дефицитное направление – Киев-Варшава, ведь количество мест в разы ниже спроса на этот прямой поезд. Чтобы увеличить шансы купить билеты, следует подготовиться заранее. В частности:

добавить имя и фамилии пассажиров в профиль в приложении;

добавить данные платежной карты в приложении, проверить, настроена ли оплата Google Pay/Apple Pay;

учесть, что билеты иногда появляются не ровно в 8:00 или в 9:00, а на 1-2 минуты позже;

если не успели купить билеты в первые минуты продаж, следует проверить их наличие через 15-20 и через 30-40 минут;

больше шансов купить 1-2 билета, чем 3-4 за раз;

возвращенные билеты поступают в продажу за двое и за сутки до отправления в промежутке между 10:00 и 10:20.

следует "потренироваться" выбирать билеты в приложении за несколько дней до покупки;

если на необходимую дату нет билетов в Перемышль из Киева, Харькова, Одессы или Запорожья, можно проверить наличие билетов Львов – Перемышль. Их обычно легче застать в продаже, а до Львова можно доехать другим рейсом.

если официальный сайт booking.uz.gov.ua не работает за пределами Украины, следует пользоваться мобильным приложением или установить VPN.

Список международных рейсов с перечисленными стыковками можно найти на uz-vezemo.com/eu-schedule, а полезная информация о рейсах находится на странице uz-vezemo.com.

Напомним, мы писали, что Украина и Польша планируют восстановить железнодорожный маршрут через 13 лет перерыва.

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