Скасування поїздів до Перемишля. Як українцям доїхати до Польщі у вересні

Через ремонт інфраструктури у Перемишлі "Укрзалізниця" скасовує низку поїздів до цієї станції. Йдеться про тимчасові зміни із 7 вересня до 6 жовтня.Якими рейсами можна буде доїхати до Польщі у цей період та які поїзди не варто включати у план поїздки, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на сторінку "УЗ".
Зазначається, що графік руху поїздів із міст України до Перемишля зазнає змін. Скасовані будуть такі поїзди:
Також шість днів (по пʼятницях та суботах: 7-8, 14-15, 21-22 вересня) не курсуватимуть такі поїзди:
Упродовж вихідних 7-8, 14-15, 21-22 вересня до Перемишля можна буде доїхати одним із двох поїздів Інтерсіті+:
Деякі з потягів із Перемишля курсуватимуть за зміненим графіком:
Також із 3 вересня "Укрзалізниця" призначає новий поїзд №119/120 Київ-Хелм. Це буде третій щоденний поїзд до цієї польської станції.
Зазначається, що курсувати поїзд буде вдень – вирушатиме із Києва о 06:28, а прибуватиме до Хелма о 17:27. За таким графіком пасажири встигатимуть на пересадку на польський поїзд IC 21100 Хелм-Варшава Всходня (18:12 – 21:02). Зворотно відправлення з Хелма о 10:23 (пересадка з поїзда IC12100 Варшава Всходня-Хелм (06:05 – 08:42), прибуття до Києва о 22:45.
Цей рейс зручний для тих, у кого заплановані вильоти з варшавського аеропорту ім. Фредеріка Шопена після 23:00 або рано вранці – наприклад, до. Мюнхену, Парижа, Франкфурта, Відня, Острави.
Нагадаємо, ми писали, як встигнути купити квитки на потяги з України до Польщі.
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