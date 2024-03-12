Штрафы в Германии: как могут наказать за превышение скорости в 2024 году

В Германии действуют строгие штрафы за нарушение ПДД. За превышение скорости придется заплатить сотни евро.

Какие нормы скорости действуют на дорогах Германии и какие санкции предусмотрены за быструю езду, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на ukrainskagazeta.de.

Какие ограничения скорости действуют в Германии

Тем, кто собирается ездить за рулем в Германии или просто путешествует на своем автомобиле через эту страну, стоит знать о скоростном режиме и актуальных санкциях за превышение скорости. Это одно из самых распространенных административных правонарушений на немецких дорогах.

В населенных пунктах в Германии действует ограничение скорости в 50 км/ч, а на загородных дорогах – до 100 км/ч. На немецких автомагистралях действует рекомендованное ограничение скорости 130 км/ч. Это касается всех транспортных средств с полной массой до 3,5 т. Не рекомендуется ехать быстрее 50 км/ч, если видимость на дороге менее 50 м из-за дождя, снега или тумана.

Фото: В Германии действует ограничение скорости 50 км/ч (gettyimages.com)

Штрафы за превышение скорости в населенных пунктах

Водители легковых автомобилей, которые не соблюдают скоростной режим при поездках по дорогам немецких населенных пунктов, в 2024 году столкнутся со строгими санкциями. В частности, за превышение скорости предусмотрены следующие штрафы и наказания:

до 10 км/ч – 30 евро;

11-15 км/ч – 50 евро;

16-20 км/ч – 70 евро;

21-25 км/ч – 115 евро и 1 штрафной балл;

26-30 км/ч – 180 евро, 1 штрафной балл и запрет на вождение авто на 1 месяц;

31-40 км/ч – 260 евро, 2 штрафных балла и запрет на вождение авто на 1 месяц;

41-50 км/ч – 400 евро, 2 штрафных балла и запрет на вождение авто на 1 месяц;

51-60 км/ч – 560 евро, 2 штрафных балла и запрет на вождение авто на 2 месяца;

61-70 км/ч – 700 евро, 2 штрафных балла и запрет на вождение авто на 3 месяца;

свыше 70 км/ч – 800 евро, 2 штрафных балла и запрет на вождение авто на 3 месяца;

В то же время штрафы за превышение скорости на дорогах за пределами населенных пунктов несколько ниже. Диапазон сумм – от 20 евро (до 10 км/ч) до 700 евро за превышение более 70 км/ч. Запрет на вождение приписывается за превышение скорости от 26 км/ч.

Фото: Штрафы за превышение скорости за городом несколько ниже (gettyimages.com)

О каких еще штрафах за нарушение ПДД следует знать

Украинцам, которые передвигаются в Германии за рулем автомобиля, следует знать о существенных штрафах, которые придется заплатить за незначительные нарушения:

за парковку в неположенном месте – 55 евро;

за парковку на местах для людей с ограниченными возможностями – также 55 евро;

парковка на полосе для пожарных или препятствие движению скорой помощи – штраф 100 евро;

70 евро – за слишком быстрый (не с закрепленной нормами скоростью) поворот направо в населенных пунктах;

за наезд и перемещение по тротуарам, пешеходным дорожкам, другим твердым обочинам – 100 евро;

за слишком громкую систему выхлопа автомобиля –100 евро;

за пользование мобильным телефоном за рулем – 100 евро;

на необеспечение безопасности детей в автомобиле – 60-70 евро;

нарушение дистанции на скорости от 80 км/ч – от 103,5 евро и 1 балл.

За накопление 8 баллов в Германии аннулируют водительское удостоверение.

Напомним, мы писали, что украинцы в Германии должны поставить свои автомобили на учет. Управление автомобилем без немецкой регистрации дольше года является административным правонарушением и предусматривает штраф в 70 евро и 1 штрафной балл.

Также мы рассказывали, какие новые штрафы ввели водителям в Германии в 2023 году.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.