ua en ru
Вт, 12 марта News Daily Styler Travel
Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Штрафы в Германии: как могут наказать за превышение скорости в 2024 году

Вторник 12 марта 2024 08:35
UA EN RU
Штрафы в Германии: как могут наказать за превышение скорости в 2024 году Фото: Полиция по дороге в Германии (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В Германии действуют строгие штрафы за нарушение ПДД. За превышение скорости придется заплатить сотни евро.

Какие нормы скорости действуют на дорогах Германии и какие санкции предусмотрены за быструю езду, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на ukrainskagazeta.de.

Какие ограничения скорости действуют в Германии

Тем, кто собирается ездить за рулем в Германии или просто путешествует на своем автомобиле через эту страну, стоит знать о скоростном режиме и актуальных санкциях за превышение скорости. Это одно из самых распространенных административных правонарушений на немецких дорогах.

В населенных пунктах в Германии действует ограничение скорости в 50 км/ч, а на загородных дорогах – до 100 км/ч. На немецких автомагистралях действует рекомендованное ограничение скорости 130 км/ч. Это касается всех транспортных средств с полной массой до 3,5 т. Не рекомендуется ехать быстрее 50 км/ч, если видимость на дороге менее 50 м из-за дождя, снега или тумана.

Штрафы в Германии: как могут наказать за превышение скорости в 2024 году

Фото: В Германии действует ограничение скорости 50 км/ч (gettyimages.com)

Штрафы за превышение скорости в населенных пунктах

Водители легковых автомобилей, которые не соблюдают скоростной режим при поездках по дорогам немецких населенных пунктов, в 2024 году столкнутся со строгими санкциями. В частности, за превышение скорости предусмотрены следующие штрафы и наказания:

  • до 10 км/ч – 30 евро;
  • 11-15 км/ч – 50 евро;
  • 16-20 км/ч – 70 евро;
  • 21-25 км/ч – 115 евро и 1 штрафной балл;
  • 26-30 км/ч – 180 евро, 1 штрафной балл и запрет на вождение авто на 1 месяц;
  • 31-40 км/ч – 260 евро, 2 штрафных балла и запрет на вождение авто на 1 месяц;
  • 41-50 км/ч – 400 евро, 2 штрафных балла и запрет на вождение авто на 1 месяц;
  • 51-60 км/ч – 560 евро, 2 штрафных балла и запрет на вождение авто на 2 месяца;
  • 61-70 км/ч – 700 евро, 2 штрафных балла и запрет на вождение авто на 3 месяца;
  • свыше 70 км/ч – 800 евро, 2 штрафных балла и запрет на вождение авто на 3 месяца;

В то же время штрафы за превышение скорости на дорогах за пределами населенных пунктов несколько ниже. Диапазон сумм – от 20 евро (до 10 км/ч) до 700 евро за превышение более 70 км/ч. Запрет на вождение приписывается за превышение скорости от 26 км/ч.

Штрафы в Германии: как могут наказать за превышение скорости в 2024 году

Фото: Штрафы за превышение скорости за городом несколько ниже (gettyimages.com)

О каких еще штрафах за нарушение ПДД следует знать

Украинцам, которые передвигаются в Германии за рулем автомобиля, следует знать о существенных штрафах, которые придется заплатить за незначительные нарушения:

  • за парковку в неположенном месте – 55 евро;
  • за парковку на местах для людей с ограниченными возможностями – также 55 евро;
  • парковка на полосе для пожарных или препятствие движению скорой помощи – штраф 100 евро;
  • 70 евро – за слишком быстрый (не с закрепленной нормами скоростью) поворот направо в населенных пунктах;
  • за наезд и перемещение по тротуарам, пешеходным дорожкам, другим твердым обочинам – 100 евро;
  • за слишком громкую систему выхлопа автомобиля –100 евро;
  • за пользование мобильным телефоном за рулем – 100 евро;
  • на необеспечение безопасности детей в автомобиле – 60-70 евро;
  • нарушение дистанции на скорости от 80 км/ч – от 103,5 евро и 1 балл.

За накопление 8 баллов в Германии аннулируют водительское удостоверение.

Напомним, мы писали, что украинцы в Германии должны поставить свои автомобили на учет. Управление автомобилем без немецкой регистрации дольше года является административным правонарушением и предусматривает штраф в 70 евро и 1 штрафной балл.

Также мы рассказывали, какие новые штрафы ввели водителям в Германии в 2023 году.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПДР Штрафы
Отдых в Украине
Мнения
Роман Маленков
Волынский Иерусалим. Город-легенда, который стоит посетить во время путешествия по Украине
Роман Маленков
путешественник, краевед, директор компании "Україна Інкогніта"
Алексей Войцеховский
Цены снизились. Сколько стоит отдых в Карпатах в конце февраля
Алексей Войцеховский
основатель туристического портала "На море и в горы"
Олег Васильев
Украина присоединяется к трансъевропейской транспортной сети: что это значит
Олег Васильев
автор влога "Залізні магістралі"
Елена Чернега
На шаг впереди. Как Украина вышла в мировые лидеры в цифровизации культуры
Елена Чернега
эксперт по виртуальному туризму
Все мнения