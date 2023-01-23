Сотни евро. Украинцев предупредили о новых штрафах в Германии
Украинцев, которые передвигаются в Германии за рулем автомобиля, предупредили о крупных штрафах, которые придется заплатить за незначительные нарушения.
Что нужно знать о наказании за несоблюдение ПДД в этой стране, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на страницу немецко-украинской ассоциации "Украинцы в Германии/Ukrainian Future".
Штрафы для водителей в Германии никогда не были легкими и доступными по оплате, отмечают в ассоциации. Не будет исключением и 2023 год.
Действующие суммы наказаний за нетяжелые нарушения в Германии:
- за парковку в неположенном месте придется заплатить 55 евро;
- за парковку на местах для людей с ограниченными возможностями – штраф также 55 евро;
- превышение скорости на 16-20 км/ч приведет к наказанию в 70 евро;
- если скорость будет от 91 км/ч в черте города (разрешенный лимит – 50 км/ч), придется заплатить 400 евро;
- парковка на полосе для пожарных или препятствование движению скорой помощи – штраф 100 евро.
Фото: За нарушения ПДД в Германии наказывают на сотни евро (unsplash.com/georg-arthur)
В 2023 году водителям в Германии следует знать и о новых штрафах, которых раньше не было. Украинцам следует быть внимательными, чтобы не получить такие суммы наказания:
- 55 евро – за парковку на месте для электромобилей;
- 200-320 евро – за движение по аварийной полосе;
- 70 евро – за слишком быстрый (не с закрепленной нормами скоростью) поворот направо в населенных пунктах;
- 100 евро – за наезд и перемещение по тротуарам, пешеходным дорожкам, другим твердым обочинам;
- 100 евро – за слишком шумную систему выхлопа автомобиля.
Ранее сообщалось, что украинцев в Германии уже начали штрафова на сотни евро.
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