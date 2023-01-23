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Сотни евро. Украинцев предупредили о новых штрафах в Германии

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Понедельник 23 января 2023 17:21
Сотни евро. Украинцев предупредили о новых штрафах в Германии Фото: Правила дорожного движения в Германии (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

Украинцев, которые передвигаются в Германии за рулем автомобиля, предупредили о крупных штрафах, которые придется заплатить за незначительные нарушения.

Что нужно знать о наказании за несоблюдение ПДД в этой стране, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на страницу немецко-украинской ассоциации "Украинцы в Германии/Ukrainian Future".

Штрафы для водителей в Германии никогда не были легкими и доступными по оплате, отмечают в ассоциации. Не будет исключением и 2023 год.

Действующие суммы наказаний за нетяжелые нарушения в Германии:

  • за парковку в неположенном месте придется заплатить 55 евро;
  • за парковку на местах для людей с ограниченными возможностями – штраф также 55 евро;
  • превышение скорости на 16-20 км/ч приведет к наказанию в 70 евро;
  • если скорость будет от 91 км/ч в черте города (разрешенный лимит – 50 км/ч), придется заплатить 400 евро;
  • парковка на полосе для пожарных или препятствование движению скорой помощи – штраф 100 евро.

Сотни евро. Украинцев предупредили о новых штрафах в ГерманииФото: За нарушения ПДД в Германии наказывают на сотни евро (unsplash.com/georg-arthur)

В 2023 году водителям в Германии следует знать и о новых штрафах, которых раньше не было. Украинцам следует быть внимательными, чтобы не получить такие суммы наказания:

  • 55 евро – за парковку на месте для электромобилей;
  • 200-320 евро – за движение по аварийной полосе;
  • 70 евро – за слишком быстрый (не с закрепленной нормами скоростью) поворот направо в населенных пунктах;
  • 100 евро – за наезд и перемещение по тротуарам, пешеходным дорожкам, другим твердым обочинам;
  • 100 евро – за слишком шумную систему выхлопа автомобиля.

Ранее сообщалось, что украинцев в Германии уже начали штрафова на сотни евро.

Также мы рассказывали, за какие фотографии в Германии может быть суровое наказание.

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