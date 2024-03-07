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Немецкие номера. Украинцы в Германии должны поставить свои автомобили на учет

Германия, Берлин, Четверг 07 марта 2024 11:27
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Немецкие номера. Украинцы в Германии должны поставить свои автомобили на учет Фото: Автомобили с украинскими номерами в Германии (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

Украинские беженцы должны поставить свои автомобили на учет и получить немецкие номера до 31 марта. Это касается украинцев, которые находятся в стране больше года.

За управление автомобилем без регистрации будут штрафовать, сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

31 марта истекает срок переходных положений, позволявших украинским беженцам ездить на украинских номерах в Германии более года. Запросов от земель на продление этих положений и исключений для украинских транспортных средств не поступало, сообщили DW в министерстве транспорта земли Северный Рейн-Вестфалия, которая возглавляет конференцию земельных транспортных ведомств.

"Это означает, что все украинские транспортные средства, больше года находящиеся в Германии, с того времени должны быть поставлены на учет в Германии", – отметили в земельном министерстве.

Управление автомобилем без немецкой регистрации дольше года является административным правонарушением и предусматривает штраф в 70 евро и 1 штрафной балл. За 8 штрафных баллов в Германии забирают водительское удостоверение.

В то же время, остаются нерешенными некоторые юридические вопросы. В частности, заявитель должен доказать свое право распоряжаться автомобилем, имеющим другого владельца. Многие водители не могут доказать такое право. Также неизвестно, что будет с украинскими автомобилями, которые не смогут пройти немецкий техосмотр и не соответствуют европейским предписаниям – им потребуется специальное разешение на участие в дорожном движении.

Федеральное министерство транспорта обещает предоставить землям инструкции, как действовать в таких случаях.

Напомним, мы писали, что немецкие политики требовали обязать украинских беженцев регистрировать свои автомобили. Это связано с тем, что нарушителей ПДД сложно идентифицировать.

Ранее также сообщалось, что в Чехии была введена специальная регистрация автомобилей украинских беженцев. С 1 января 2024 за отсутствие регистрации предусмотрены большие штрафы.

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