Штрафы до 500 злотых. Что нужно знать о сборе грибов в Польше

В Польше, как и в Украине, грибной сезон в разгаре. В лесах можно найти большинство известных нам грибов – белые, польские, опята.

Впрочем, за неправильный сбор грибов в Польше могут оштрафовать. Что нужно учитывать во время тихой охоты, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на ukrayina.pl.

Собирать грибы в Польше не запрещено. Многие из наших сограждан не обходят такой отдых вниманием, некоторые приглашают даже в грибные туры с выездом из больших городов.

Но следует учитывать, что полиция или лесная охрана может выписать штраф от 20 до 500 злотых.

Фото: Грибы опята (unsplash.com/komarov-egor)

Финансовое взыскание может быть применено в следующих случаях:

если собирать грибы на участке, на котором деревья не доросли до 4 м;

если заходить на семенные и исследовательские хозяйства;

или в охотничьи угодья;

если собирать грибы на территории частного леса;

в заповедниках и национальных парках;

военных районах.

Фото: Тропа в Татрах, рядом с курортом Закопане (unsplash.com/piotr-musiol)

Еще лесной охране может не понравиться "вандализм" грибников – например, оштрафовать могут за уничтожение грибов и грибниц. Также, за:

мусор;

отпугивание и уничтожение диких животных, птиц;

разрушение муравейников;

умышленное повреждение леса.

Автомобилистам также следует учесть, что за заезд в лес также выпишут немалый штраф. Нельзя ставить машину на стоянку в непредвиденных для этого местах.

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