Штрафы до 500 злотых. Что нужно знать о сборе грибов в Польше
В Польше, как и в Украине, грибной сезон в разгаре. В лесах можно найти большинство известных нам грибов – белые, польские, опята.
Впрочем, за неправильный сбор грибов в Польше могут оштрафовать. Что нужно учитывать во время тихой охоты, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на ukrayina.pl.
Собирать грибы в Польше не запрещено. Многие из наших сограждан не обходят такой отдых вниманием, некоторые приглашают даже в грибные туры с выездом из больших городов.
Но следует учитывать, что полиция или лесная охрана может выписать штраф от 20 до 500 злотых.
Фото: Грибы опята (unsplash.com/komarov-egor)
Финансовое взыскание может быть применено в следующих случаях:
- если собирать грибы на участке, на котором деревья не доросли до 4 м;
- если заходить на семенные и исследовательские хозяйства;
- или в охотничьи угодья;
- если собирать грибы на территории частного леса;
- в заповедниках и национальных парках;
- военных районах.
Фото: Тропа в Татрах, рядом с курортом Закопане (unsplash.com/piotr-musiol)
Еще лесной охране может не понравиться "вандализм" грибников – например, оштрафовать могут за уничтожение грибов и грибниц. Также, за:
- мусор;
- отпугивание и уничтожение диких животных, птиц;
- разрушение муравейников;
- умышленное повреждение леса.
Автомобилистам также следует учесть, что за заезд в лес также выпишут немалый штраф. Нельзя ставить машину на стоянку в непредвиденных для этого местах.
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