Штрафи до 500 злотих. Що треба знати про збирання грибів у Польщі
В Польщі, як і в Україні, грибний сезон у розпалі. В лісах можна знайти більшість відомих нам грибів – білі, польські, опеньки.
Втім, за неправильне збирання грибів у Польщі можуть оштрафувати. Що треба враховувати під час тихого полювання, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на ukrayina.pl.
Збирати гриби у Польщі не заборонено. Чимало наших співгромадян не оминають такий відпочинок увагою, дехто запрошує навіть у грибні тури з виїздом із великих міст.
Але треба враховувати, що поліція або лісова охорона може виписати штраф від 20 до 500 злотих.
Фото: Гриби опеньки (unsplash.com/komarov-egor)
Фінансове стягнення можуть застосувати у таких випадках:
- якщо збирати гриби на ділянці, на якій дерева не доросли до 4 м;
- якщо заходити на насіннєві та дослідницькі господарства;
- або в мисливські угіддя;
- якщо збирати гриби на території приватного лісу;
- у заповідниках та національних парках;
- військових районах.
Фото: Стежка у Татрах, поряд з курортом Закопане (unsplash.com/piotr-musiol)
Ще лісовій охороні може не сподобатися "вандалізм" грибників – наприклад, оштрафувати можуть за знищення грибів та грибниці. Також, за:
- сміття;
- відлякування та знищення диких тварин, птахів;
- руйнування мурашників;
- умисле пошкодження лісу.
Автомобілістам також слід врахувати, що за заїзд до лісу також випишуть чималий штраф. Не можна ставити машину на стоянку у непередбачених для цього місцях.
Нагадаємо, ми писали, як отримати допомогу новоприбулим біженцям у Польщі.
Також ми розповідали, на що можна витрачати гроші від Jobcenter у Німеччині.