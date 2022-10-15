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Штрафи до 500 злотих. Що треба знати про збирання грибів у Польщі

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Субота 15 жовтня 2022 09:00
Штрафи до 500 злотих. Що треба знати про збирання грибів у Польщі Фото: Грибна пора у Польщі (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

В Польщі, як і в Україні, грибний сезон у розпалі. В лісах можна знайти більшість відомих нам грибів – білі, польські, опеньки.

Втім, за неправильне збирання грибів у Польщі можуть оштрафувати. Що треба враховувати під час тихого полювання, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на ukrayina.pl.

Збирати гриби у Польщі не заборонено. Чимало наших співгромадян не оминають такий відпочинок увагою, дехто запрошує навіть у грибні тури з виїздом із великих міст.

Але треба враховувати, що поліція або лісова охорона може виписати штраф від 20 до 500 злотих.

Штрафи до 500 злотих. Що треба знати про збирання грибів у Польщі

Фото: Гриби опеньки (unsplash.com/komarov-egor)

Фінансове стягнення можуть застосувати у таких випадках:

  • якщо збирати гриби на ділянці, на якій дерева не доросли до 4 м;
  • якщо заходити на насіннєві та дослідницькі господарства;
  • або в мисливські угіддя;
  • якщо збирати гриби на території приватного лісу;
  • у заповідниках та національних парках;
  • військових районах.

Штрафи до 500 злотих. Що треба знати про збирання грибів у Польщі

Фото: Стежка у Татрах, поряд з курортом Закопане (unsplash.com/piotr-musiol)

Ще лісовій охороні може не сподобатися "вандалізм" грибників – наприклад, оштрафувати можуть за знищення грибів та грибниці. Також, за:

  • сміття;
  • відлякування та знищення диких тварин, птахів;
  • руйнування мурашників;
  • умисле пошкодження лісу.

Автомобілістам також слід врахувати, що за заїзд до лісу також випишуть чималий штраф. Не можна ставити машину на стоянку у непередбачених для цього місцях.

Нагадаємо, ми писали, як отримати допомогу новоприбулим біженцям у Польщі.

Також ми розповідали, на що можна витрачати гроші від Jobcenter у Німеччині.

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