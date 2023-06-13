RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Еще на год. Польша продлила срок пребывания беженцев из Украины

Фото: Украинские беженцы в Польше (Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова

В Польше продлили срок легального пребывания украинских беженцев до 4 марта 2024 года.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Dziennik Ustaw RP.

Президент Польши Анджей Дуда подписал Закон, которым вносятся изменения в специальный закон о помощи гражданам Украины в связи с вооруженной агрессией России.

Изменениями, внесенными в закон, срок легального пребывания украинцев на территории Польши продлен до 4 марта 2024 года. Ранее этот срок истекал 24 августа 2023-го.

Такие изменения касаются права пребывания в Польше украинцев, прибывших в страну после 24 февраля 2022 года.

Также внесенными в закон изменениями для украинцев, которые учатся в польских учебных заведениях, пребывание в стране продлили до 31 августа 2024 года. Такое изменение также распространяется на родителей и опекунов несовершеннолетних учащихся и студентов.

Изменения вступят в силу в Польше через 14 дней после даты опубликования.

Накануне правительство Венгрии продлило срок действия вида на жительство для украинских беженцев еще на год. Теперь убежище в стране для них будет действовать до 4 марта 2024 года.

Также в Латвии продлили выплаты за размещение украинских беженцев до конца 2023 года. Действие программы ограничивалось датой 30 июня.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПольшаБеженцы