Еще на год. Польша продлила срок пребывания беженцев из Украины

В Польше продлили срок легального пребывания украинских беженцев до 4 марта 2024 года.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Dziennik Ustaw RP.

Президент Польши Анджей Дуда подписал Закон, которым вносятся изменения в специальный закон о помощи гражданам Украины в связи с вооруженной агрессией России.

Изменениями, внесенными в закон, срок легального пребывания украинцев на территории Польши продлен до 4 марта 2024 года. Ранее этот срок истекал 24 августа 2023-го.

Такие изменения касаются права пребывания в Польше украинцев, прибывших в страну после 24 февраля 2022 года.

Также внесенными в закон изменениями для украинцев, которые учатся в польских учебных заведениях, пребывание в стране продлили до 31 августа 2024 года. Такое изменение также распространяется на родителей и опекунов несовершеннолетних учащихся и студентов.

Изменения вступят в силу в Польше через 14 дней после даты опубликования.

Накануне правительство Венгрии продлило срок действия вида на жительство для украинских беженцев еще на год. Теперь убежище в стране для них будет действовать до 4 марта 2024 года.

Также в Латвии продлили выплаты за размещение украинских беженцев до конца 2023 года. Действие программы ограничивалось датой 30 июня.

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