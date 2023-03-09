Автоматическое продление. Еще одна страна будет принимать украинцев до 2024 года

Правительство Венгрии продлило срок действия вида на жительство для украинских беженцев еще на год. Теперь убежище будет действовать до 4 марта 2024 года.

Срок действия карты вида на жительство продлевается автоматически, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Агентство ООН по делам беженцев в Венгрии.

Такое изменение было принято после продления срока действия временной защиты на территории ЕС до марта 2024 года.

"Ваша карта вида на жительство теперь действительна до 4 марта 2024 года, вопреки дате, которая физически указана на карте (4 марта 2023 года)", – отмечают в организации.

При этом украинским беженцам не нужно предпринимать никаких действий. Срок действия пластиковой карты был продлен по закону. За дополнительной информацией можно следить на сайте NDGAP .

"В случае, если кто-то спросит о действительности вашего вида на жительство, например, ваш работодатель или любые поставщики услуг (по здравоохранению, образованию), пожалуйста, сообщите им о продлении срока действия и продемонстрируйте им закон, гарантирующий, что пластиковая карта действительна до 4 марта 2024 года", – советуют в Агентстве.

Ссылаться стоит на постановление правительства 58/2023 от 28 февраля 2023 года и раздел 5(3) постановления правительства 86/2022 от 7 марта 2022 года.

Фото: Беженцы на границе с Венгрией (gettyimages.com)

"Если вам предоставлена временная защита в Венгрии (у вас уже есть пластиковая карта), вы можете иметь право на финансовую помощь. Сумма помощи составляет 22 800 форинтов в месяц (2350 гривен) на взрослого и 13 700 форинтов (1412 гривен) в месяц на ребенка. Обратиться за этой помощью можно в службу занятости районной госадминистрации, предъявив свою пластиковую карточку", – обращают внимание украинцев, которые собираются просить убежище в Венгрии.

Напомним, мы писали, где украинцы больше всего просили убежище с начала 2023 года.

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