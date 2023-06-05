До конца года. Страна ЕС продлила бесплатное размещение украинцев

В Латвии продлили выплаты за размещении украинских беженцев до конца 2023 года. Действие программы ограничивалось датой 30 июня.

Соответвующие поправки Сейм принял 1 июня, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на lsm.lv.

Продление мер поддержки означает, что украинцы, которые спасаются от войны, не останутся без крыши над головой. Хотя неправительственные организации предлагали продлить программу помощи на срок действия Директивы ЕС о временной защите украинцев до марта 2024 года, власти исходили из планирования бюджета на 2023 год.

По данным МВД, в Латвии остаются 32 000 украинцев, хотя прибытие в страну продолжаются. Право на временное размещение беженцы получают от 60 до 120 дней в зависимости от муниципалитета, а на продовольственную помощь – 30 дней. Семьи, которые принимают украинцев, получают 100 евро в месяц за одного человека и 50 евро на каждого последующего человека.

Харьковчанка Валерия, которая больше года живет в Риге с 5-летним сыном, поделилась с изданием, что полтора месяца она жила в латвийской семье. Потом она начала снимать квартиру, за которую ей компенсировали оплату. Потом полгода выплат не было и недавно помощь возобновилась.

Также для беженцев бесплатный региональный транспорт. Например, без оплаты украинцы могут ездить в городском транспорте Риги.

Также ранее сообщалось, что правительство Латвии 18 апреля утвердило изменение правил обучения детей украинских беженцев. Школы смогут обеспечить детям планы индивидуального обучения, чтобы помочь им лучше осваивать учебный материал по-латышски по программам с 1 по 8 класс (а также по программам профобучения с 1 по 3 курс).

Напомним, мы писали, какие выплаты будут получать украинцы в Чехии с июля.

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