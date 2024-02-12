Высокие зарплаты и возможности. Где в Европе люди наиболее довольны своей работой

Три европейских столицы вошли в десятку городов, где люди больше всего довольны своей работой. Об этом говорится в отчете Европейской комиссии.

В то же время в топ-10 вошли четыре города Германии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на schengenvisainfo.com.

Где в Европе больше всего жителей довольны своей работой

Согласно отчету о качестве жизни в европейских городах, который опубликовала Еврокомиссия, наиболее удовлетворены своей работой люди в городах шести стран. В десятку городов вошли три столицы – Берлин, Люксембург и Рейкьявик.

В опросе принимали участие трудоустроенные жители городов. В среднем 74% опрошенных европейцев сказали, что довольны своей работой.

Список из 10 лучших городов выглядит так:

Росток (Германия) – 85%; Люксембург (Люксембург) – 84%; Рейкьявик (Исландия) – 84%; Женева (Швейцария) – 83%; Дортмунд (Германия) – 83%; Берлин (Германия) – 83%; Цюрих (Швейцария) – 82%; Ольборг (Дания) – 82%; Мальме (Швеция) – 82%; Гамбург (Германия) – 81%.

Больше довольных своей работой – в больших городах

Столицы и большие города часто имеют больше возможностей для трудоустройства и лучшие условия оплаты труда. Это делает благосостояние жителей стабильным, а рынок труда более привлекательным для работников.

Об самом высоком уровне удовлетворенности работой рассказали люди в городах Германии, Швейцарии, Дании, Австрии, Чехии и Словакии. А города Греции, Италии, Венгрии и Испании получили более низкие баллы.

Развитие городских рынков труда способствует тому, что люди находят работу, которая им нравится. Если жители городов довольны работой примерно на одном уровне, то уже с жителями сельских регионов разница ощутима.

В некоторых городах уровень удовлетворенности работой растет с годами – например, в Никосии (Кипр) и Болонье (Италия), Анталии.

Фото: Работа в офисе (unsplash.com)

А меньше довольных своими условиями труда и оплатой стало в городах Валлетта (Мальта), Кошице (Словакия).

Низшую оценку удовлетворенности своей работой получили Ираклион (Греция) – 54%, Афины (56%), Скопье (Северная Македония), Белград (Сербия) и Подгорица (Черногория).

Какая минамильная зарплата в странах ЕС в 2024 году

Во многих странах Европы в 2024 году выросла минимальная заработная плата. Уровень оплаты труда является одним из факторов, влияющих на удовлетворенность работников работой.

По состоянию на 1 января 2024 года 22 из 27 стран ЕС имели установленную минимальную заработную плату, включая Кипр. Страны ЕС без минимальной зарплаты: Дания, Италия, Австрия, Финляндия и Швеция.

Согласно данным Евростата, минималка в ЕС составляет от 477 евро в Болгарии до 2571 евро в Люксембурге.

В группу стран с минимальной зарплатой более 1500 евро в месяц входят:

Люксембург (2571 евро);

Ирландия (2146 евро);

Нидерланды (2070 евро);

Германия (2054 евро);

Бельгия (1994 евро);

Франция (1767 евро).

От 1000 до 1500 евро в месяц минимальная зарплата в Испании (1323 евро) и Словении (1254 евро).

Фото: Самые низкие зарплаты – на низкоквалифицированных работах (gettyimages.com)

До 1000 евро минимальные зарплаты в таких странах: Кипр (1000 евро), Польша (977 евро), Португалия (956 евро), Мальта (925 евро), Литва (924 евро), Греция (910 евро), Хорватия (840 евро) , Эстония (820 евро), Чехия (764 евро), Словакия (750 евро), Латвия (700 евро), Венгрия (697 евро), Румыния (663 евро) и Болгария (477 евро).

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