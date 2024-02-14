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Минимальная зарплата в Германии: кому будут платить увеличенные ставки в 2024 году

Германия, Берлин, Среда 14 февраля 2024 08:35
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Минимальная зарплата в Германии: кому будут платить увеличенные ставки в 2024 году Фото: Минимальная зарплата в Европе (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

В 2024 году в Германии произошло значительное повышение минимальной заработной платы по сравнению с предыдущими годами. Почасовая ставка достигла 12,41 евро.

На кого не распространяется норма и что делать, если работодатель не соблюдает установленные размеры оплаты, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на ukrainianingermany.de.

Как растет минимальная зарплата в Германии

В 2024 году минимальная зарплата в Германии установлена на уровне 12,41 евро в час. В месяц, по данным Евростата, минимальная оплата должна составлять 2054 евро.

Минимальная зарплата в 2023 году в Германии составляла 12 евро за час работы, в 2022-м – 9,82/10,45 евро в час. В 2025 году минималку планируют повысить до 12,82 евро в час.

В некоторых секторах минимальная зарплата вырастет в течение года. Например, ставки будут следующие:

  • временная занятость – 13,50 евро (с 1 января по 31 марта 2024 года);
  • педагогический персонал – 18,58 евро (до 31 декабря 2024);
  • уборка здания – 13,50 евро (до 31 декабря 2024);
  • помощники медсестер – 15,50 евро (с 1 мая 2024);
  • квалифицированные медсестры – 16,50 евро (с 1 мая 2024);
  • покраска и лакировка (неквалифицированные работники) – 14,50 евро (до 31 декабря 2024 года).

Увеличение уровня минимальной оплаты труда связано с ростом инфляции и стоимости жизни. Таким образом правительство Германии пытается реагировать на потребности рынка труда и обеспечить социальную стабильность.

Минимальная зарплата в Германии: кому будут платить увеличенные ставки в 2024 году

Фото: Работа по уборке (gettyimages.com)

В то же время, профсоюзы настаивают на повышении минимальных зарплат минимум до 13,50 евро, чтобы обеспечить работникам достойные условия жизни.

Кто не имеет права получать минимальную зарплату в Германии

Право на минимальную зарплату в Германии имеют люди с 18 лет, которые не учатся. Не имеют права на минимальную ставку оплаты труда следующие категории работников:

  • молодежь до 18 лет;
  • практиканты;
  • стажеры;
  • самозанятые лица или фрилансеры;
  • волонтеры;
  • долгосрочные безработные в первые 6 месяцев трудоустройства.

Минимальная заработная плата увеличила лимит и для мини-работы

Мини-джоб – это вид неполной занятости, где заработная плата не превышает фиксированную сумму в месяц. С увеличением минимальной заработной платы в 2024 году изменился и лимит заработка на мини-джоб с 520 евро до 538 евро в месяц.

В то же время количество часов осталось без изменений. Каждый работник на мини-джобе может работать максимум 10 часов в неделю или 43 часа в месяц.

Минимальная зарплата в Германии: кому будут платить увеличенные ставки в 2024 году

Фото: Работа с частичной занятостью (freepik.com)

Если же человек зарабатывает более 538 евро в месяц, значит, ему нужно платить налоги и взносы на социальное страхование.

Что делать, если работодатель не выплачивает минимальную зарплату

Если работодатель в Германии не соблюдает нормы минимальной зарплаты, работник может решать спор напрямую или обращаться за помощью. К примеру:

  • переговоры с работодателем: иногда несоблюдение требований может быть связано с недоразумением или административной ошибкой;
  • обращение в местный профсоюз. Более подробную информацию можно найти на сайте Конфедерации профсоюзов Германии.
  • обращение в Трудовую инспекцию (Finanzkontrolle Schwarzarbeit). Это учреждение отвечает за соблюдение трудового законодательства, в том числе и выплаты минимальной заработной платы.
  • обратиться к юристам. В Германии работает немало организаций и юридических фирм, которые специализируются на трудовом праве и могут помочь с претензиями.

Минимальная зарплата в Германии: кому будут платить увеличенные ставки в 2024 году

Фото: Вопрос оплаты труда можно сначала обсудить с работодателем (gettyimages.com)

Информацию о правах работников и минимальную заработную плату можно найти на правительственных сайтах и организациях по защите прав работников.

Напомним, мы писали, где в Европе люди больше всего довольны своей работой. Германия входит в пятерку стран с самой высокой минималкой.

Также мы рассказывали, какие вакансии и зарплату предлагают украинским беженцам в Германии. Правительство страны официально заявило об изменении курса по трудоустройству украинцев – больше не будут требовать высокого знания немецкого языка.

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