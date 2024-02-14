Минимальная зарплата в Германии: кому будут платить увеличенные ставки в 2024 году

В 2024 году в Германии произошло значительное повышение минимальной заработной платы по сравнению с предыдущими годами. Почасовая ставка достигла 12,41 евро.

На кого не распространяется норма и что делать, если работодатель не соблюдает установленные размеры оплаты, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на ukrainianingermany.de .

Как растет минимальная зарплата в Германии

В 2024 году минимальная зарплата в Германии установлена на уровне 12,41 евро в час. В месяц, по данным Евростата, минимальная оплата должна составлять 2054 евро.

Минимальная зарплата в 2023 году в Германии составляла 12 евро за час работы, в 2022-м – 9,82/10,45 евро в час. В 2025 году минималку планируют повысить до 12,82 евро в час.

В некоторых секторах минимальная зарплата вырастет в течение года. Например, ставки будут следующие:

временная занятость – 13,50 евро (с 1 января по 31 марта 2024 года);

педагогический персонал – 18,58 евро (до 31 декабря 2024);

уборка здания – 13,50 евро (до 31 декабря 2024);

помощники медсестер – 15,50 евро (с 1 мая 2024);

квалифицированные медсестры – 16,50 евро (с 1 мая 2024);

покраска и лакировка (неквалифицированные работники) – 14,50 евро (до 31 декабря 2024 года).

Увеличение уровня минимальной оплаты труда связано с ростом инфляции и стоимости жизни. Таким образом правительство Германии пытается реагировать на потребности рынка труда и обеспечить социальную стабильность.

Фото: Работа по уборке (gettyimages.com)

В то же время, профсоюзы настаивают на повышении минимальных зарплат минимум до 13,50 евро, чтобы обеспечить работникам достойные условия жизни.

Кто не имеет права получать минимальную зарплату в Германии

Право на минимальную зарплату в Германии имеют люди с 18 лет, которые не учатся. Не имеют права на минимальную ставку оплаты труда следующие категории работников:

молодежь до 18 лет;

практиканты;

стажеры;

самозанятые лица или фрилансеры;

волонтеры;

долгосрочные безработные в первые 6 месяцев трудоустройства.

Минимальная заработная плата увеличила лимит и для мини-работы

Мини-джоб – это вид неполной занятости, где заработная плата не превышает фиксированную сумму в месяц. С увеличением минимальной заработной платы в 2024 году изменился и лимит заработка на мини-джоб с 520 евро до 538 евро в месяц.

В то же время количество часов осталось без изменений. Каждый работник на мини-джобе может работать максимум 10 часов в неделю или 43 часа в месяц.

Фото: Работа с частичной занятостью (freepik.com)

Если же человек зарабатывает более 538 евро в месяц, значит, ему нужно платить налоги и взносы на социальное страхование.

Что делать, если работодатель не выплачивает минимальную зарплату

Если работодатель в Германии не соблюдает нормы минимальной зарплаты, работник может решать спор напрямую или обращаться за помощью. К примеру:

переговоры с работодателем: иногда несоблюдение требований может быть связано с недоразумением или административной ошибкой;

обращение в местный профсоюз. Более подробную информацию можно найти на сайте Конфедерации профсоюзов Германии.

обращение в Трудовую инспекцию (Finanzkontrolle Schwarzarbeit). Это учреждение отвечает за соблюдение трудового законодательства, в том числе и выплаты минимальной заработной платы.

обратиться к юристам. В Германии работает немало организаций и юридических фирм, которые специализируются на трудовом праве и могут помочь с претензиями.

Фото: Вопрос оплаты труда можно сначала обсудить с работодателем (gettyimages.com)

Информацию о правах работников и минимальную заработную плату можно найти на правительственных сайтах и организациях по защите прав работников.