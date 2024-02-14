Минимальная зарплата в Германии: кому будут платить увеличенные ставки в 2024 году
В 2024 году в Германии произошло значительное повышение минимальной заработной платы по сравнению с предыдущими годами. Почасовая ставка достигла 12,41 евро.
На кого не распространяется норма и что делать, если работодатель не соблюдает установленные размеры оплаты, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на ukrainianingermany.de.
Как растет минимальная зарплата в Германии
В 2024 году минимальная зарплата в Германии установлена на уровне 12,41 евро в час. В месяц, по данным Евростата, минимальная оплата должна составлять 2054 евро.
Минимальная зарплата в 2023 году в Германии составляла 12 евро за час работы, в 2022-м – 9,82/10,45 евро в час. В 2025 году минималку планируют повысить до 12,82 евро в час.
В некоторых секторах минимальная зарплата вырастет в течение года. Например, ставки будут следующие:
- временная занятость – 13,50 евро (с 1 января по 31 марта 2024 года);
- педагогический персонал – 18,58 евро (до 31 декабря 2024);
- уборка здания – 13,50 евро (до 31 декабря 2024);
- помощники медсестер – 15,50 евро (с 1 мая 2024);
- квалифицированные медсестры – 16,50 евро (с 1 мая 2024);
- покраска и лакировка (неквалифицированные работники) – 14,50 евро (до 31 декабря 2024 года).
Увеличение уровня минимальной оплаты труда связано с ростом инфляции и стоимости жизни. Таким образом правительство Германии пытается реагировать на потребности рынка труда и обеспечить социальную стабильность.
Фото: Работа по уборке (gettyimages.com)
В то же время, профсоюзы настаивают на повышении минимальных зарплат минимум до 13,50 евро, чтобы обеспечить работникам достойные условия жизни.
Кто не имеет права получать минимальную зарплату в Германии
Право на минимальную зарплату в Германии имеют люди с 18 лет, которые не учатся. Не имеют права на минимальную ставку оплаты труда следующие категории работников:
- молодежь до 18 лет;
- практиканты;
- стажеры;
- самозанятые лица или фрилансеры;
- волонтеры;
- долгосрочные безработные в первые 6 месяцев трудоустройства.
Минимальная заработная плата увеличила лимит и для мини-работы
Мини-джоб – это вид неполной занятости, где заработная плата не превышает фиксированную сумму в месяц. С увеличением минимальной заработной платы в 2024 году изменился и лимит заработка на мини-джоб с 520 евро до 538 евро в месяц.
В то же время количество часов осталось без изменений. Каждый работник на мини-джобе может работать максимум 10 часов в неделю или 43 часа в месяц.
Фото: Работа с частичной занятостью (freepik.com)
Если же человек зарабатывает более 538 евро в месяц, значит, ему нужно платить налоги и взносы на социальное страхование.
Что делать, если работодатель не выплачивает минимальную зарплату
Если работодатель в Германии не соблюдает нормы минимальной зарплаты, работник может решать спор напрямую или обращаться за помощью. К примеру:
- переговоры с работодателем: иногда несоблюдение требований может быть связано с недоразумением или административной ошибкой;
- обращение в местный профсоюз. Более подробную информацию можно найти на сайте Конфедерации профсоюзов Германии.
- обращение в Трудовую инспекцию (Finanzkontrolle Schwarzarbeit). Это учреждение отвечает за соблюдение трудового законодательства, в том числе и выплаты минимальной заработной платы.
- обратиться к юристам. В Германии работает немало организаций и юридических фирм, которые специализируются на трудовом праве и могут помочь с претензиями.
Фото: Вопрос оплаты труда можно сначала обсудить с работодателем (gettyimages.com)
Информацию о правах работников и минимальную заработную плату можно найти на правительственных сайтах и организациях по защите прав работников.
Напомним, мы писали, где в Европе люди больше всего довольны своей работой. Германия входит в пятерку стран с самой высокой минималкой.
Также мы рассказывали, какие вакансии и зарплату предлагают украинским беженцам в Германии. Правительство страны официально заявило об изменении курса по трудоустройству украинцев – больше не будут требовать высокого знания немецкого языка.
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