Ryanair запускает новые рейсы в Италию из 8 стран: откуда можно будет полететь
Дешевые и быстрые путешествия на самолете в Европе станут доступны еще по 9 направлениям. Бюджетная авиакомпания Ryanair запускает новые рейсы в Италию из 8 европейских стран.
Куда можно будет летать по доступным ценам этой весной и летом, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на lowcostavia.com.ua.
Ирландский лоукостер Ryanair расширяет свою географию полетов и планирует выполнять рейсы в Италию из Европы с весны 2024 года. В частности, путешествовать в популярные локации можно будет из Польши, Германии, Венгрии, Молдовы, Эстонии, Испании, Франции, Португалии. Также будет новый рейс в Венгрию из Молдовы.
Новые рейсы запустят по маршрутам:
- Верона – Мадрид с 31 марта – 4 раза в неделю;
- Верона – Валенсия с 31 марта – 4 раза в неделю;
- Верона – Порту с 3 июня – дважды в неделю;
- Венеция – Кишинев с 31 марта – дважды в неделю;
- Милан Мальпенса – Таллин – с 31 марта – дважды в неделю;
- Триест – Берлин с 31 марта – дважды в неделю;
- Триест – Краков с 1 апреля – дважды в неделю;
- Триест – Париж Бове с 3 апреля – 2 раза в неделю.
- Кишинев – Будапешт – с 31 марта – дважды в неделю.
Билеты можно купить на сайте авиакомпании ryanair.com. В частности, в Мадрид из Вероны можно будет полететь по цене 71 евро 1 апреля, а вернуться из Вероны в Мадрид за 52 евро 7 апреля. Из Таллина в Милан билеты на 31 марта обойдутся в 59 евро, из Милана в Таллинн – в 68 евро на 7 апреля.
Также Ryanair планирует запустить 6 новых рейсов из столицы Албании Тираны в города в Англии, Франции, Италии, Австрии и Венгрии. Стоимость билетов – от 19 евро.
Ранее мы писали, что европейская бюджетная авиакомпания Ryanair запустит 14 новых рейсов из 10 стран. Старт новых маршрутов запланирован весной и летом.
Также мы рассказывали, что Ryanair запускает 16 новых рейсов в Хорватию из европейских городов. Дешево полететь можно будет из Германии, Польши, Англии, Франции.