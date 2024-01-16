ua en ru
Вт, 16 января News Daily Styler Travel
Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Ryanair запускает новые рейсы из 10 стран: куда можно будет дешево полететь

Вторник 16 января 2024 16:00
UA EN RU
Ryanair запускает новые рейсы из 10 стран: куда можно будет дешево полететь Фото: Самолет авиакомпании Ryanair (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Европейская бюджетная авиакомпания Ryanair запустит 14 новых рейсов из 10 стран. Старт новых маршрутов запланирован весной и летом.

Куда можно будет улететь по низким ценам, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на lowcostavia.com.ua.

Новые рейсы лоукостера соединят аэропорты следующих стран: Италии, Испании, Греции, Германии, Франции, Британии, Бельгии, Швеции, Венгрии и Марокко.

В частности, полететь можно будет по следующим маршрутам:

  • Берлин – Кастельон с 31 марта дважды в неделю;
  • Франкфурт Хан – Альгеро со 2 июня дважды в неделю;
  • Франкфурт Хан – Будапешт со 2 июня 2 раза в неделю;
  • Брюссель Шарлеруа – Гетеборг с 31 марта дважды в неделю;
  • Эдинбург – Биарриц с 1 апреля дважды в неделю;
  • Эдинбург – Бержерак со 2 апреля дважды в неделю;
  • Бирмингем – Дерри с 3 апреля дважды в неделю;
  • Барселона – Аликанте с 1 апреля трижды в неделю;
  • Бари – Жирона со 2 июля трижды в неделю;
  • Милан Бергамо – Кастельон с 31 марта дважды в неделю;
  • Милан Бергамо – Скиатос с 1 апреля 2 раза в неделю;
  • Милан Бергамо – Бени-Меллаль с 1 июня дважды в неделю;
  • Нант – Борнмут с 1 июня 2 раза в неделю;
  • Стокгольм – Родос с 1 июня дважды в неделю.

Купить билеты можно на сайте авиакомпании. Стоимость перелетов по дешевому тарифу – 30-40 евро. Например, из Милана в Кастельон в Испанию можно полететь 31 марта за 41 евро, а вернуться 7 апреля по цене в 32 евро. Из Скиатоса в Милан есть билеты за 45 евро на 8 апреля, а из Франкфурта в Будапешт – по цене в 68 евро на 9 июня.

Напомним, мы писали, что бюджетная авиакомпания Ryanair уже весной запускает новые рейсы по маршрутам в популярные локации Испании и Болгарии. Новые направления охватят аэропорты 5 городов.

Ранее мы рассказывали, что Ryanair запускает 16 новых рейсов в Хорватию из европейских городов. Дешево полететь можно будет из Германии, Польши, Англии, Франции.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ryanair Авиасообщение авиабилеты
Отдых в Украине
Мнения
Елена Чернега
На шаг впереди. Как Украина вышла в мировые лидеры в цифровизации культуры
Елена Чернега
эксперт по виртуальному туризму
Артур Лупашко
Отпуск во время войны. Как украинцы выбирают места для отдыха
Артур Лупашко
основатель и СЕО сети Ribas Hotels Group
Антон Тараненко
Собственная вилла на Бали. Сколько стоит самое выгодное жилье на известном острове
Антон Тараненко
основатель международной девелоперской компании ANTA Group
Анастасия Коваль
Жизнь без паспорта. Чем грозит отсутствие документов во время войны
Анастасия Коваль
аналитик направления правовой помощи лицам без гражданства БФ "Право на захист"
Все мнения