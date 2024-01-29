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Ryanair запускає нові рейси до Італії із 8 країн: звідки можна буде полетіти

Понеділок 29 січня 2024 11:13
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Ryanair запускає нові рейси до Італії із 8 країн: звідки можна буде полетіти Фото: Пасажири авіакомпанії Ryanair (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Дешеві та швидкі подорожі літаком у Європі стануть доступні ще за 9 напрямками. Бюджетна авіакомпанія Ryanair запускає нові рейси до Італії з 8 європейських країн.

Куди можна буде літати за доступними цінами цієї весни та влітку, РБК-Україна розповідає з посиланням на lowcostavia.com.ua.

Ірландський лоукостер Ryanair розширює свою географію польотів та планує виконувати рейси до Італії із країн Європи з весни 2024 року. Зокрема, подорожувати до популярних локацій можна буде із Польщі, Німеччини, Угорщини, Молдови, Естонії, Іспанії, Франції, Португалії. Також буде новий рейс до Угорщини з Молдови.

Нові рейси запустять за маршрутами:

  • Верона – Мадрид із 31 березня – 4 рази на тиждень;
  • Верона – Валенсія з 31 березня – 4 рази на тиждень;
  • Верона – Порту з 3 червня – двічі на тиждень;
  • Венеція – Кишинів із 31 березня – двічі на тиждень;
  • Мілан Мальпенса – Таллінн – із 31 березня – двічі на тиждень;
  • Трієст – Берлін з 31 березня – двічі на тиждень;
  • Трієст – Краків з 1 квітня – двічі на тиждень;
  • Трієст – Париж Бове з 3 квітня – 2 рази на тиждень.
  • Кишинів – Будапешт – з 31 березня –двічі на тиждень.

Квитки можна купити на сайті авіакомпанії ryanair.com. Зокрема, до Мадриду зі Верони можна буде полетіти за ціною 71 євро 1 квітня, а повернутися з Верони до Мадриду за 52 євро 7 квітня. Із Таллінна до Мілана квитки на 31 березня обійдуться у 59 євро, із Мілана до Талліна – у 68 євро на 7 квітня.

Також Ryanair планує запустити 6 нових рейсів зі столиці Албанії Тирани до міст в Англії, Франції, Італії, Австрії та Угорщині. Вартість квитків – від 19 євро.

Раніше ми писали, що європейська бюджетна авіакомпанія Ryanair запустить 14 нових рейсів із 10 країн. Старт нових маршрутів запланований навесні та влітку.

Також ми розповідали, що Ryanair запускає 16 нових рейсів до Хорватії із європейських міст. Дешево полетіти можна буде з Німеччини, Польщі, Англії, Франції.

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Ryanair Італія квитки пасажири
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