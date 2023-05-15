С 1 июня. Польская железная дорога запустит дополнительные поезда в Украину

Фото: Польский поезд из Варшавы до Рава-Русской (коллаж РБК-Украина)

С 1 июня начнет курсировать еще один поезд из Варшавы в Украину. Польская железная дорога запускает дополнительные рейсы.

Каждый день из польской столицы до станции Рава-Русская будет курсировать поезд на 240 мест, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Управление транспорта и связи Львовской ОГА.

Вернуться домой станет проще – польская железнодорожная компания SKPL планирует запустить рейсы из Варшавы до Равы-Русской (станция во Львовской области).

Ежедневно в обоих направлениях будет курсировать поезд, рассчитанный на 240 пассажиров.

Отправка будет проходить с вокзала "Варшава-Всходня" в 14:00 (по польскому времени), из Люблина – в 16:00. Прибытие в Раву-Русскую – в 20:15 (по киевскому времени).

Отмечается, что поезда станут еще одним путем возвращения украинцев из польской столицы домой. Также новый маршрут поможет разгрузить автомобильные пункты пропуска.

В Рава-Русской пассажиры после прохождения погранично-таможенного контроля смогут воспользоваться рейсами "Укрзализныци", например, до Львова.

Фото: Новый поезд из Варшавы в Украину (t.me/UkrzalInfo)

Кстати, поезда между Варшавой и Равой-Русской будут ездить по европути шириной 1435 мм. Участок 8,4 км до украинской станции возобновила "Укрзализныця". Железнодорожный пункт пропуска в Рава-Русской не обслуживал пассажиров более 20 лет. Колея уже успешно прошла испытания и готова к запуску регулярного движения. Также отреставрировали вокзал на станции "Рава-Русская".

Напомним, мы писали, чтоиз Праги во Львов откроют новый железнодорожный маршрут.

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