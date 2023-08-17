Разбирают за минуты. Как успеть купить билеты на поезда из Украины в Польшу

Один из самых удобных способов поехать в Польшу без очередей на границе – поездами из разных городов Украины. Сейчас есть прямые рейсы в Варшаву, Хелм и Перемышль.
Но билеты на международные поезда раскупают очень быстро и часто пассажирам не удается приобрести их на нужную дату. Что нужно знать о продаже билетов "Укрзализныци", TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на lowcostavia.com.ua.
Продажа билетов на новые даты отрывается за 20 дней до даты рейса. На большинство маршрутов купить билеты можно через booking.uz.gov.ua, в мобильном приложении и через официальные чат-боты.
На поезд 67/68 Киев – Варшава билеты доступны только в мобильном приложении. По одному заказу можно купить до 4 билетов.
Время, когда следует начинать поиск мест на рейсе и бронирование билетов:
Пассажирам следует учесть, что на некоторые рейсы билеты разбирают в первые 2-4 минуты. Но если человек не успел оплатить забронированные билеты, они в течение 15 минут возвращаются в продажу. Поэтому в 8:15-8:20 (9:15-9:20 для поезда в Варшаву) в системе бронирования еще может появиться несколько билетов.
Отмечается, что часть билетов может стать доступной через 30-35 минут или 45-55 минут после открытия продажи.
Также есть шансы купить билеты, которые пассажиры вернули через кассы или онлайн (Интерсити+ №705/706, 715/716 Киев – Перемышль). Возвращенные билеты появляются в продаже:
Самое дефицитное направление – Киев-Варшава, ведь количество мест в разы ниже спроса на этот прямой поезд. Чтобы увеличить шансы купить билеты, следует подготовиться заранее. В частности:
Список международных рейсов с перечисленными стыковками можно найти на uz-vezemo.com/eu-schedule, а полезная информация о рейсах находится на странице uz-vezemo.com.
Напомним, мы писали, что Украина и Польша планируют восстановить железнодорожный маршрут через 13 лет перерыва.
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