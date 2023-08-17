Розбирають за хвилини. Як встигнути купити квитки на потяги з України до Польщі

Один із найзручніших способів виїхати у Польщі без черг на кордоні – поїздами із різних міст України. Наразі є прямі рейси до Варшави, Хелма та Перемишля.

Але квитки на міжнародні потяги розкуповують дуже швидко і нерідко пасажирам не вдається придбати їх на потрібну дату. Що треба знати про продаж квитків "Укрзалізниці", TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на lowcostavia.com.ua.

Коли можна купити квитки на рейси до Польщі

Продаж квитків на нові дати відривається за 20 днів до дати рейсу. На більшість маршрутів купити квитки можна через booking.uz.gov.ua, у мобільному застосунку та через офіційні чат-боти.

На поїзд 67/68 Київ – Варшава квитки доступні тільки в мобільному застосунку. На одне замовлення можна купити до 4 квитків.

Час, коли варто починати пошук місць на рейсі та бронювання квитків:

Київ – Варшава №67/68 – о 08:00 за 20 діб до рейсу;

о 08:00 за 20 діб до рейсу; Київ – Хелм №23/24, 19/20 – о 08:00 за 20 діб до рейсу;

о 08:00 за 20 діб до рейсу; Харків – Хелм №93/94 – о 08:00 за 20 діб до рейсу;

о 08:00 за 20 діб до рейсу; Київ – Перемишль №53/54, 89/90, 705/706, 715/716 – о 08:00 за 20 діб до рейсу;

– о 08:00 за 20 діб до рейсу; Одеса – Перемишль №36/35 – о 08:00 за 20 діб до рейсу;

Запоріжжя – Перемишль №32/31 – о 08:00 за 20 діб до рейсу;

о 08:00 за 20 діб до рейсу; Харків – Перемишль №73/74 – о 08:00 за 20 діб до рейсу.

Пасажирам слід врахувати, що на деякі рейси квитки розбирають у перші 2-4 хвилини. Але якщо людина не встигла оплатити заброньовані квитки, вони упродовж 15 хвилин повертаються у продаж. Отже, о 8:15-8:20 (9:15-9:20 для поїзду в Варшаву) у системі бронювання ще можуть з'явитися кілька квитків.

Зазначається, що ще частина квитків може стати доступною через 30-35 хвилин чи 45-55 хвилин після відкриття продажу.

Також є шанси купити квитки, які пасажири повернули через каси чи онлайн (Інтерсіті+ №705/706, 715/716 Київ – Перемишль). Повернуті квитки з'являються у продажу:

о 10:00 за 2 доби до відправлення, якщо пасажири повернули їх раніше, ніж за добу до відправлення поїзда;

до відправлення, якщо пасажири повернули їх раніше, ніж за добу до відправлення поїзда; протягом 30 хвилин з моменту повернення квитка, якщо до рейсу залишається менше доби.

Фото: Поїзд до Перемишля (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Як збільшити шанси на придбання квитків до Варшави: поради

Найдефіцитніший напрямок – Київ-Варшава, адже кількість місць у рази нижча за попит на цей прямий потяг. Щоб збільшити шанси придбати квитки, слід підготуватися заздалегідь. Зокрема:

додати ім’я та прізвища пасажирів у профіль в додатк;

додати дані платіжної картки в додатку, перевірити, чи налаштована оплата Google Pay/Apple Pay;

врахувати, що квитки інколи з’являються не рівно о 8:00 чи о 9:00, а на 1-2 хвилини пізніше;

якщо не встигли купити квитки у перші хвилини продажу, слід перевірити їх наявність через 15-20 та через 30-40 хвилин;

більше шансів купити 1-2 квитки, ніж 3-4 за раз;

повернуті квитки надходять у продаж за дві та за одну добу до відправлення у проміжку між 10:00 та 10:20.

слід "потренуватися" обирати квитки в додатку за кілька днів до купівлі;

якщо на необхідну дату немає квитків до Перемишля з Києва, Харкова, Одеси чи Запоріжжя, можна перевірити наявність квитків Львів – Перемишль. Їх зазвичай легше застати у продажу, а до Львова можна доїхати іншим рейсом.

якщо офіційний сайт booking.uz.gov.ua не працює за межами України, слід користуватися мобільним застосунком або встановити VPN.

Перелік міжнародних рейсів з перерахованими стиковками можна знайти на uz-vezemo.com/eu-schedule, а корисна інформація про рейси є на сторінці uz-vezemo.com.

Нагадаємо, ми писали, що Україна і Польща планують відновити залізничний маршрут через 13 років перерви.

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