Розбирають за хвилини. Як встигнути купити квитки на потяги з України до Польщі

Один із найзручніших способів виїхати у Польщі без черг на кордоні – поїздами із різних міст України. Наразі є прямі рейси до Варшави, Хелма та Перемишля.
Але квитки на міжнародні потяги розкуповують дуже швидко і нерідко пасажирам не вдається придбати їх на потрібну дату. Що треба знати про продаж квитків "Укрзалізниці", TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на lowcostavia.com.ua.
Продаж квитків на нові дати відривається за 20 днів до дати рейсу. На більшість маршрутів купити квитки можна через booking.uz.gov.ua, у мобільному застосунку та через офіційні чат-боти.
На поїзд 67/68 Київ – Варшава квитки доступні тільки в мобільному застосунку. На одне замовлення можна купити до 4 квитків.
Час, коли варто починати пошук місць на рейсі та бронювання квитків:
Пасажирам слід врахувати, що на деякі рейси квитки розбирають у перші 2-4 хвилини. Але якщо людина не встигла оплатити заброньовані квитки, вони упродовж 15 хвилин повертаються у продаж. Отже, о 8:15-8:20 (9:15-9:20 для поїзду в Варшаву) у системі бронювання ще можуть з'явитися кілька квитків.
Зазначається, що ще частина квитків може стати доступною через 30-35 хвилин чи 45-55 хвилин після відкриття продажу.
Також є шанси купити квитки, які пасажири повернули через каси чи онлайн (Інтерсіті+ №705/706, 715/716 Київ – Перемишль). Повернуті квитки з'являються у продажу:
Найдефіцитніший напрямок – Київ-Варшава, адже кількість місць у рази нижча за попит на цей прямий потяг. Щоб збільшити шанси придбати квитки, слід підготуватися заздалегідь. Зокрема:
Перелік міжнародних рейсів з перерахованими стиковками можна знайти на uz-vezemo.com/eu-schedule, а корисна інформація про рейси є на сторінці uz-vezemo.com.
Нагадаємо, ми писали, що Україна і Польща планують відновити залізничний маршрут через 13 років перерви.
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