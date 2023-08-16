Спустя 13 лет. Украина и Польша планируют восстановить железнодорожный маршрут: детали

Между Украиной и Польшей планируется запустить еще один железнодорожный маршрут. Речь идет о восстановлении международного сообщения между Подкарпатским воеводством и Львовской областью.

О готовности выполнять ежедневные рейсы заявила польская частная железнодорожная компания SKPL, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на ukrayina.pl.

Накануне SKPL получила разрешение на выполнение рейсов между Варшавой и Рава-Русской. Теперь железнодорожный перевозчик сообщил Управлению железнодорожного транспорта Польши о готовности выполнять перевозку пассажиров на маршруте от Санока до приграничного города Крощенко и далее до Хырова в Украине по узкой колее.

Маршрут Санок-Хыров закрыли в 2010 году из-за контрабандистов: пограничники искали контрабанду и одновременно повреждали вагоны. Из-за высокого спроса на пассажирские перевозки маршрут планируется возобновить.

Компания SKPL заявила о готовности запустить три ежедневных пары трансграничных поездов в период с 15 декабря 2024 года по 14 декабря 2029 года.

Сейчас SKPL курсирует на линии 108 от Санок до границы с Украиной. Перевозки осуществляет Polregio трижды в день до станции Устрики-Долишние недалеко от границы с Украиной.

В начале 2023 года "Укрзализныця" завершила реконструкцию двух участков колеи от Хырова на Львовщине до границы с Польшей.

Сообщение поездов с Хыровом открыло бы новый международный коридор, который позволил бы украинцам из Карпатского региона легко попасть в Польшу, считают в компании SKPL.

Между тем рейсы SKPL из Рава-Русской в Варшаву запланировано запустить уже в августе 2024 года. Для запуска этого маршрута от Рави-Русской до границы с Польшей в Украине отремонтировали путь и вокзал, открыли таможенный пост. Железнодорожный пункт пропуска в Рава-Русской не обслуживал пассажиров более 20 лет.

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