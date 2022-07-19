Росія досі отримує величезні прибутки за проліт над своїм небом, - експерт

За проліт транссибірськими трасами РФ заробляла від 500 до 800 млн доларів щорічно

Європейський Союз, США та інші країни ввели масштабні санкції проти цивільної авіації РФ. Однак Росія продовжує отримувати багатомільйонні прибутки від авіакомпаній за те, що ті пролітають над її небом.

Про це йде мова у колонці експерта у сфері авіаційного права Олексія Бурчевського "Залізна завіса. Чому авіасанкції проти Росії виявилися неповними".

Країна-агресор отримувала від 500 до 800 млн доларів щороку

Йдеться про так звані прогонові гроші, які досі отримує країна-окупант.

"Найкоротший шлях зі столиць Західної Європи на Далекий Схід проходить через російську територію (так звані транссибірські маршрути). А оскільки Росія не підписала транзитну угоду ООН, вона з чистою совістю встановила плату за проліт через свій повітряний простір для іноземних перевізників", — пояснює експерт.

За його словами, пасажиропотік між Західною Європою і далекосхідними столицями є одним з найбільш інтенсивних у світі. У період до пандемії COVID доходи РФ тільки з цієї статті досягав, за різними оцінками, від 500 до 800 мільйонів доларів на рік.

Фото: Флагманська компанія Бахрейну Gulf Air й зараз виконує рейси до РФ (wikipedia.org)

"РФ підірвала основи міжнародної безпеки, які будувалися майже 70 років"

За словами експерта, прольотні кошти направляли на підтримку російського національного перевізника.

"Йшли ці гроші не до держбюджету, а на підтримку національного перевізника "Аерофлот", щоб допомогти йому конкурувати з тими ж іноземними авіакомпаніями. Після того як" Аерофлоту" та іншим російським авіакомпаніям закрили доступ в аеропорти Євросоюзу, Росія заборонила проліт над своєю територією європейським авіакомпаніям", — пише він.

Авіакомпанії з Японії, Південної Кореї, Японії, Сінгапуру добровільно відмовилися користуватися російськими маршрутами. Однак китайські, індійські та ланкійські компанії приєднатися до блокади не захотіли.

"Вони не приєдналися до бойкоту транссибірських повітряних трас і продовжують "акуратно" літати і виплачувати прогонові гроші в казну агресора", — звертає увагу Бурчевський.

Він вважає, що незважаючи велику кількість бажаючих вести business as usual з Росією, питання більш повної ізоляції РФ і її повітряного простору має стати тільки питанням часу.

"Росія не просто винищує мирних жителів іншої країни своєю авіацією і ракетами. Напавши на суверенну Україну, вона підірвала основи європейської та міжнародної безпеки, що вибудовувалися майже 70 років і поставила світ на поріг Третьої світової війни", — говорить він.

Нагадаємо, ми писали, які країни і авіакомпанії отримують вигоду від санкцій проти авіації РФ.