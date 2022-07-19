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Платять агресору. Які країни уникають санкцій проти авіації РФ

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Вівторок 19 липня 2022 11:03
Платять агресору. Які країни уникають санкцій проти авіації РФ Фото: Літак російської авіакмопанії I Fly (wikipedia.org)
Автор: Катерина Гончарова

Перевізники з Туреччини, Марокко, Катару, ОАЕ та Ірану отримують вигоду від санкцій, вважає експерт

Більшість демократичних країн після повномасштабного вторгнення РФ в Україну ввели санкції проти авіації агресора. Однак така блокада не є абсолютною, а багато авіакомпаній у світі навіть отримують від цього значну вигоду.

Про це йдеться у колонці експерта у сфері авіаційного права Олексія Бурчевського "Залізна завіса. Чому авіасанкції проти Росії виявилися неповними".

"По-перше, мова йде про авіакомпанії країн, які не стали вводити заборону на польоти до РФ. Це перш за все близькосхідні перевізники з Туреччини, Єгипту, Марокко, Катару, ОАЕ, Ірану та Ізраїлю і далекосхідні перевізники з Китаю та Середньої Азії", - пише експерт.

Наприклад, це компанії Emirates, Etihad, Flydubai, Qatar Airways, Gulf Air, Capital Airlines, Air China, China Eastern, China Southern та багато інших.

За словами Бурчевського, не обійшлося і без "старих друзів" Росії з Сербії та Білорусі. А в Туреччині тим часом перед стартом туристичного сезону навіть створили спеціальну авіакомпанію, яка перевозить на свої курорти суто російських туристів, зазначає він.

Через санкції європейські компанії скасували безліч рейсів або значно подовжили звичні маршрути, щоб не летіти через територію РФ. Це призвело до того, що на багатьох маршрутах тепер відсутня конкуренція.

"Зрозуміло, що за відсутності конкуренції з боку європейських і американських авіакомпаній, ці перевізники "знімають вершки" з пасажиропотоку між РФ і західними країнами, перевозячи росіян на захід, хоч і з пересадкою", — пише Бурчевський.

Такі компанії опинилися в ситуації, коли від західних санкцій вони тільки виграли.

"Вони оплачують збори в аеропортах країни агресора, платять за наземне та аеронавігаційне обслуговування, підтримуючи таким чином авіаційну галузь РФ. Ну і, звичайно, самі заробляють немаленькі прибутки", - звертає увагу експерт.

Зазначимо, авіакомпанії в Європі продовжують масово скасовувати рейси.

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Залізна завіса. Чому авіасанкції проти Росії виявилися неповними
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