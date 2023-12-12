Работа в Нидерландах. На какие вакансии ищут сотрудников из других стран

Нидерланды сталкиваются с дефицитом рабочей силы. На рынке труда открыто почти 200 тысяч вакансий, на которые могут привлекать иностранцев.

На какие вакансии ищут работников в стране и кем можно работать без знания языка, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на schengenvisainfo.com.

На вакансии, которые не удается заполнить, могут брать иностранцев

Согласно последним данным Европейского управления труда (EURES), в Нидерландах в настоящее время открыты 194 784 вакансии. Несмотря на то, что уровень безработицы в стране очень низкий (3,5%), во многих отраслях рабочие места не удается заполнить. Это означает, что работодатели могут привлекать работников из других стран и оформлять рабочие визы.

Для украинцев визы не нужны, достаточно оформить временную защиту. Нидерланды сейчас являются одной из стран, которая испытывает большой наплыв украинских беженцев, значительную часть из которых интересует именно трудоустройство в этой стране.

Среди основных секторов, где есть вакансии – информационные технологии, менеджмент, инженерия, здравоохранение и логистика.

Фото: Работа на складе (gettyimages.com)

В каких отраслях самый большой дефицит кадров

В Нидерландах больше всего ищут работников на следующие вакансии:

специалисты банка данных и сети;

разработчики программного обеспечения и программ;

менеджеры оптовой и розничной торговли;

инженеры-электрики;

слесари машин;

медсестры-специалисты;

инженеры (кроме электриков);

начальники производства промышленности и строительства;

транспортные планировщики и работники логистики;

военные профессии;

электромонтеры и электротехники;

финансовые специалисты и экономисты;

автомеханика;

лаборанты.

Различные профессии требуют разного уровня образования. Для некоторых профессий, например, контроллер движения, помощник на кухне, персонал общепита, продавец в аптеке и сотрудники связи с клиентами, опыт может быть не нужен.

Фото: Работа на предприятии (gettyimages.com)

Какую работу могут найти украинцы без знания языка

Подавляющее большинство вакансий на рынке труда Нидерландов требуют знания языка на уровне B1 и наличия водительских прав, рассказала руководитель международной рекрутации Миграционной платформы EWL Маргарита Нестеренко.

Отрасли, которые открыты для работников без знания языка – преимущественно сельское хозяйство (работа в поле и теплицах), пищевая промышленность (на мясокомбинатах), на складах. Такие вакансии подразумевают простую физическую работу с почасовой оплатой – 12-13 евро брутто (перед отчислением налогов).

По данным Евростата, Нидерланды входят в число стран с самой высокой минимальной зарплатой в ЕС – 1995 евро.

"Работники на заводе мясной продукции в зависимости от вакансии получают 2000-3000 евро брутто в месяц. Работник в теплицах может получать 1800-2500 евро в зависимости от вида работы", – отметила в комментарии РБК-Украина Маргарита Нестеренко.

Впрочем, иностранные работники часто сами должны оплачивать аренду жилья – 300-450 евро в месяц. Поиск крыши над головой может занять некоторое время из-за дефицита жилья в стране.

Напомним, мы писали, какие вакансии и зарплату предлагают украинцам без знания языка в Литве. В связи со спецификой литовской экономики много вакансий есть на предприятиях пищевой промышленности.

Также мы рассказывали, какие вакансии и зарплату предлагают украинцам без знания языка в Германии. Можно трудоустроиться на производстве или в сфере логистики, в частности, на складах, где чаще всего предлагают работу упаковщиков.

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