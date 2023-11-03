Работа в Германии: какие вакансии и зарплату предлагают украинцам без знания языка

Германия предоставила временную защиту более 1 млн украинцев. Многие люди отправляются туда с целью трудоустройства, в том числе и после убежища в другой стране.

На какую работу можно устроиться в этой стране без знания языка и сколько можно зарабатывать, в комментарии РБК-Украина рассказала директор по международному развитию миграционной платформы EWL Михалина Селевич.

Какую работу предлагают украинцам без знания языка

Без знания немецкого языка и опыта, украинцы могут трудоустроиться в Германии на производстве или в сфере логистики, в частности, на складах, где чаще всего предлагают работу упаковщиков, отмечает Михалина Селевич.

За такую работу платят минимальную ставку – 12-13 евро в час до отчислений.

"Такая работа не требует знания немецкого языка, поскольку обычно на предприятиях или складах есть люди, которые говорят на украинском и могут быть коммуникаторами между руководством и наемными работниками", – объясняет она.

Есть вакансии с более высокими ставками – например, курьер для почтового оператора будет получать 16,03 евро за час до отчислений. В дополнение к зарплате работникам могут начислять компенсацию за инфляцию в разных размерах, которую получают также иностранцы. Для курьера она может составлять до 190 евро в месяц.

"В зависимости от ожиданий немецких работодателей и языковых навыков внутренних сотрудников их компаний, они открыты для найма работников, говорящих на английском", – добавляет специалист.

Фото: На предприятиях есть люди, которые знают язык работников (freepik.com)

На каких условиях можно приехать работать в Германию

Украинцы, приезжающие в Германию, должны оформить статус временной защиты. Этот процесс регулируется §24 Закона о правовом статусе иностранцев в Германии, отмечает Михалина Селевич.

"Именно на основании этого параграфа беженцы получают разрешение на временное проживание "Aufenthaltstitel". Трудоустроиться можно после получения этого разрешения. Фактически на данный момент это единственный способ для граждан Украины работать в Германии без знания языка и опыта", –отмечает она.

Хотя посольство Германии в Украине на своем сайте сообщает о возможности оформить немецкие визы для граждан Украины в зарубежных представительствах Германии, которые находятся в странах-соседях Украины, но практика показывает, что это не касается работников без квалификаций, добавляет эксперт.

"Гражданин Украины, который не является высококвалифицированным работником, а едет в Германию на простую физическую работу из Украины, может работать только после оформления статуса временной защиты".

Фото: Работа в Германии на автозаводе (gettyimages.com)

Немецкие работодатели начинают "открывать" для себя работников из Украины

На немецком рынке труда сейчас существует дефицит более 1,5 млн работников и предложений работы. Поэтому существует высокая вероятность того, что трудоустройство на немецком рынке станет все более интересным для украинцев, предполагает Михалина Селевич.

"Выше, чем в Польше зарплаты, упрощение доступа к рынку труда, интеграционные и языковые курсы – лишь некоторые из факторов, которые будут влиять на привлекательность работы в Германии. Немецкие работодатели более заинтересованы и открыты для трудоустройства украинцев, чем это было год назад и до начала полномасштабного вторжения. Они начинаются "открывать" для себя работников из Украины", – говорит она.

Исследование Немецкого института экономических исследований свидетельствует о том, что в начале 2023 года только 18% украинских беженцев были профессионально активными.

"Сейчас, по нашим опросам, этот показатель может составлять 31%. Мы предполагаем, что в будущем эта доля может достигать 70–80%. Это результат эффективной системы поддержки в Германии, которая мотивирует беженцев браться за работу и интегрироваться в местное общество", – отмечает директор по международному развитию платформы EWL.

Чтобы облегчить выход беженцев на рынок труда и интеграцию в новой среде, немецкие компании, самоуправление и центральные органы власти ввели ряд инициатив, таких как языковые и профессиональные курсы, которые способствовали этому результату.

Напомним, мы писали, что в Германии одобрили упрощение трудоустройства беженцев. Украинцев будут брать на работу и без хорошего владения немецким языком.

Также мы рассказывали, что в Германии вырастет минимальная зарплата. Поэтапное ее повышение запланировано на 2024 и 2025 годы.

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