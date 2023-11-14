Работа в Литве: какие вакансии и зарплату предлагают украинцам без знания языка

В Литве уровень занятости украинских беженцев – один из самых высоких в Европе. В общей сложности работу нашли более 25 тысяч украинцев со временной защитой.

Какие вакансии и зарплаты предлагают украинцам в Литве без знания языка, в комментарии РБК-Украина рассказала руководитель международной рекрутации Миграционной платформы EWL Маргарита Нестеренко.

Какие вакансии предлагают украинцам в Литве

В Литве, как и в других странах Европы, украинцы, не владеющие местным языком, могут трудоустроиться на предприятиях, где нужно выполнять простую физическую работу. В связи со спецификой литовской экономики много вакансий есть на предприятиях пищевой промышленности, например, по производству мясной продукции, а также в автомобильной отрасли.

"В Литве много мясных предприятий, которые работают не только на внутренний рынок, но на экспорт, например, в соседние Украину и Польшу. Поэтому часто нужны работники на эти заводы. Эта работа в основном связана с упаковкой готовой продукции (копченостей, ветчины, полуфабрикатов), а не с сырым мясом, поскольку предприятия современные и автоматизированные", – рассказывает Маргарита Нестеренко.

Также есть вакансии для иностранцев на предприятиях по производству алкогольных напитков, мороженого.

Так же, как в Чехии, Польше и Румынии, в Литве есть предприятия автомобильной отрасли, где производят комплектующие для автомобилей, в том числе электронные кабели. Зарплата – от 750 евро нетто, то есть "на руки" (30 тыс. грн). С учетом премий и бонусов, в среднем зарплата может достигать 1000 – 1300 евро нетто (40,3-52 тыс. грн).

Фото: Работа с пищевой продукцией (gettyimages.com)

На литовских предприятиях можно общаться на русском, поскольку в стране понимают и говорят на этом языке. Но сейчас некоторые работодатели трудоустраивают переводчиков для украинских работников и прописывают рабочие инструкции на украинском, обращает внимание специалист.

Минимальная зарплата в Литве чуть выше польской – 840 евро брутто (до сходов), примерно 34 тыс. грн. В Польше минимальная зарплата с июля 2023 составляет 796 евро брутто (32 тыс. грн).

Как легализовать пребывание и трудоустроиться

Статус временной защиты в Литве могут получить граждане Украины, впервые приехавшие в Литву в связи с началом военных действий на территории Украины (после 24 февраля 2022 года). Подать заявку на получение временной защиты можно предварительно и дистанционно на сайте Литовского Департамента миграции. После этого учреждение выдаст карту регистрации, на основании которой гражданин Украины сможет трудоустроиться.

"Важным нюансом является то, что такой статус может получить гражданин Украины, проживавший на момент полномасштабного вторжения в Украину и не имеющий статуса временной защиты и актуального вида на жительство или виз в других странах ЕС", – обращает внимание Маргарита Нестеренко.

Но есть также альтернативный вариант – получить вид на жительство в Литве по гуманитарным причинам. Его может получить украинец, который не находился в Украине до начала полномасштабного вторжения, но не может вернуться домой.

"При подаче документов гражданин Украины должен указать, почему не может вернуться на территорию своего государства. Важно при этом не иметь разрешений на проживание, виз и статуса временной защиты в других странах ЕС. Вид также следует оформлять на сайте Литовского департамента миграции, для украинцев этот документ бесплатный. Время изготовления документа 1-3 месяца", – объясняет эксперт.

Наличие статуса временной защиты или вида открывает для граждан Украины свободный доступ к литовскому рынку труда.

Фото: Работа на автопредприятии (gettyimages.com)

Осталось немного мест, где не работают украинцы

Литва до войны также была направлением трудовой миграции украинцев. А теперь в пользу выбора страны влияет еще культурная и ментальная близость.

"Есть рост интереса к работе в Литве как со стороны украинцев, так и литовские работодатели заинтересованы в их трудоустройстве. Даже те, кто до 24 февраля не трудоустраивал украинцев, сейчас проявляют такое желание. В стране осталось немного заведений крупного и среднего бизнеса, где бы не работали украинцы", – говорит Маргарита Нестеренко.

Литовские работодатели поощряют украинцев к работе разными бонусами. Например, премиями, предлагаюти бесплатное питание (одно- или двукратное).

"Литва является также одной из немногих стран ЕС, которая предоставляет жилье для работников бесплатно. Это позволяет украинцам значительно сэкономить на расходах по сравнению со странами Западной Европы. Хотя средняя зарплата в Литве меньше выплат в странах с более состоятельной экономикой, но денежные поощрения с стороны и работодателей, и государства позволяют украинцам заработать больше", – обращает внимание эксперт.

Как свидетельствуют данные отчета Международной организации по миграции, опубликованные в октябре этого года, 86% переселенцев из Украины, спасающихся от войны в Литве, не намерены переезжать в другую страну. Около 37% украинских беженцев в Литве работают. Еще 24% – безработные или ищут работу.

Кроме того, исследования показывают, что подавляющее большинство литовцев (76%) одобряют прием беженцев из Украины (данные опросы, которые Sprinter провел по заказу Вильнюсского офиса МОМ).

Напомним, мы писали, какие вакансии и зарплаты предлагают украинцам без знания языка в Чехии. Работу в этой стране нашли 117 тысяч человек.

Также мы рассказывали, какие вакансии и зарплату предлагают украинцам без знания языка в Германии. Можно трудоустроиться на производстве или в сфере логистики, в частности, на складах, где чаще всего предлагают работу упаковщиков.

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