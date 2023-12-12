Робота у Нідерландах. На які вакансії шукають працівників із інших країн

Нідерланди стикаються із дефіцитом робочої сили. На ринку праці відкриті майже 200 тисяч вакансій, на які можуть залучати іноземців.

На які вакансії шукають працівників у країні та ким можна працювати без знання мови, РБК-Україна розповідає з посиланням на schengenvisainfo.com.

На вакансії, які не вдається заповнити, можуть брати іноземців

Згідно з останніми даними Європейського управління праці (EURES), у Нідерландах наразі відкриті 194 784 вакансії. Попри те, що рівень безробіття у країні вкрай низький (3,5%), у багатьох галузях робочі місця не вдається заповнити. Це означає, що роботодавці можуть залучати працівників із інших країн і оформлювати робочі візи.

Для українців візи не потрібні, достатньо оформити тимчасовий захист. Нідерланди зараз є однією із країн, яка відчуває великий наплив українських біженців, значну частину з яких цікавить саме працевлаштування у цій країні.

Серед основних секторів, у яких є вакансії – інформаційні технології, менеджмент, інженерія, охорона здоров’я та логістика.

Фото: Робота на складі (gettyimages.com)

Які галузі мають найбільший дефіцит кадрів

У Нідерландах найбільше шукають працівників на такі вакансії:

фахівці з банку даних та мережі;

розробники програмного забезпечення та програм;

менеджери оптової та роздрібної торгівлі;

інженери-електрики;

слюсарі машин;

медсестри-спеціалісти;

інженери (крім електриків);

начальники виробництва промисловості та будівництва;

транспортні планувальники та працівники логістики;

військові професії;

електромонтери та електротехніки;

фінансові спеціалісти та економісти;

автомеханіка;

лаборанти.

Різні професії вимагають різного рівня освіти. Для деяких професій, наприклад, контролер руху, помічник на кухні, персонал закладу громадського харчування, продавець в аптеці та співробітники зв’язку з клієнтами, досвід може бути не потрібен.

Фото: Робота на підприємстві (gettyimages.com)

Яку роботу можуть знайти українці без знання мови

Переважна більшість вакансій на ринку праці Нідерландів вимагає знання мови на рівні B1 та наявності водійських прав, розповіла керівник міжнародної рекрутації Міграційної платформи EWL Маргарита Нестеренко.

Галузі, які відкриті для працівників без знання мови – переважно сільське господарство (робота в полі та теплицях), харчова промисловість (на м’ясокомбінатах), на складах. Такі вакансії передбачають просту фізичну роботу з погодинною оплатою – 12-13 євро брутто (перед відрахуванням податків).

За даними Євростату, Нідерланди входять до числа країн з найвищою мінімальною зарплатою в ЄС – 1995 євро.

"Працівники на заводі м’ясної продукції залежно від вакансії отримують 2000-3000 євро брутто на місяць. Працівник в теплицях може отримувати 1800-2500 євро залежно від виду роботи", – зазначила у коментарі РБК-Україна Маргарита Нестеренко.

Втім, іноземні працівники часто самі мають сплачувати оренду житла – 300-450 євро на місяць. Пошук даху над головою може зайняти деякий час через дефіцит житла в країні.

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