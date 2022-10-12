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Реакция на обстрелы. В ГПСУ рассказали, сколько людей выехали за границу за последние два дня

Фото: Граница Украины (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В дни массированных ракетных атак 10-11 октября украинскую границу пересекали по 75 тысяч человек в сутки в обоих направлениях. Массового выезда украинцев на границе нет – пассажиропоток наоборот уменьшился.

Об этом TRAVEL РБК-Украина рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Из Украины в эти дни выехало не больше людей, чем въехало на территорию нашей страны – пассажиропоток в обоих направлениях примерно одинаковый.

"За последние два дня, 10-11 октября, пассажиропоток на границе упал. В эти дни границу пересекли каждый день по 75 тысяч человек в обоих направлениях. Нет преимущества выезда над въездом при пересечении границы, то есть нет массового выезда. Нет очередей на границе" , - сообщил он.

Фото: В последние дни за границу уезжают меньше украинцев (gettyimages.com)

В дни, предшествовавшие обстрелам, движение на границе было более интенсивным.

"До 10 октября общий пассажиропоток колебался на уровне 90 тысяч человек в сутки по обоим направлениям", - уточнил пресс-секретарь ГНСУ.

Напомним, мы писали, сколько украинцев выехали в Польшу в понедельник 10 октября.

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ПольшаГосударственная пограничная служба